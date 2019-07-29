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Toplu tecavüz iftirası nedeniyle hakim karşısına çıkacak

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs’ta İngiliz bir kadın, 12 İsrailli turist gence tecavüz iftirası atarak yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıkacak.Güney Kıbrıs’ın eğlence merkezi Ayia Napa’da, 12 İsrailli turistin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadının yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs’ta İngiliz bir kadın, 12 İsrailli turist gence tecavüz iftirası atarak yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıkacak.
Güney Kıbrıs’ın eğlence merkezi Ayia Napa’da, 12 İsrailli turistin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden 19 yaşındaki İngiliz kadının yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kadının dün polis tarafından gözaltına alındığı, İsrailli gençlerin ise serbest bırakıldığı belirtildi. Genç kadın bugün hakim karşısına çıkacak.
İngiliz kadın, 17 Temmuz’da Ayia Napa’da yer alan bir tatil beldesindeki otelde toplu tecavüze uğradığı gerekçesiyle polise başvurmuştu. Genç kadının şikayetinin ardından yaşları 15 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli genç gözaltına alınmıştı.

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