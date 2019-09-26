HABER

Toplumun yüzde 83'ü mevcut kilosundan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Toplumun yüzde 85'i sağlığı yönetmede teknolojinin yardımcı olabileceğini düşünürken, kamuoyunun yüzde 76'sı teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağına inanıyor - Araştırmaya göre toplumun yüzde 42'si bir yılda hiç diş doktoruna gitmezken, günde bir kez dişlerini fırçalayanların oranı ise yüzde 33'te kaldı

İSTANBUL (AA) - Araştırmaya göre, toplumun yüzde 85'i sağlığı yönetmede teknolojinin yardımcı olabileceğini düşünürken, kamuoyunun yüzde 76'sı teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağına inanıyor.

Ipsos'un Philips Türkiye için 12 kentte vatandaşların yanı sıra doktor, kamu personeli ve basın mensuplarının yer aldığı bin 309 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçları, Dr. Fatoş Karahasan moderatörlüğünde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Araştırmaya göre, kamuoyunun yüzde 89'u sağlık durumundan memnun olduğunu söylerken, yüzde 84'ü mevcut sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Kamuoyunun yüzde 65'i sağlıklı kalabilmek için yediğine, içtiğine ve kullandığı ürünlere, yüzde 65'i uyku düzenine dikkat ettiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 83'ü mevcut kilosundan memnunken, yüzde 59'u bakımsız olduklarında kendilerini sağlıksız hissediyor. Katılımcılara göre yüzde 68 ile stres, sağlığı olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında gelirken, hava kirliliği, sigara-tütün kullanımı, düzensiz beslenme, hareketsizlik ve uykusuzluk diğer olumsuz faktörler arasında yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 33'ü elektrik süpürgesini sağlıkla özdeşleştirirken yüzde 71'i ev temizliği ve evdeki temiz havanın sağlığı olumlu yönde etkilediğini düşünüyor.

Araştırmaya göre annelerin yüzde 75'i beslenmenin, yüzde 66'sı anne sütünün bebek sağlığında önemli olduğunu düşünüyor. Prematüre bebeklerin bakımı ile ilgili olarak da yüzde 46'lık bir bilinç olduğu görülüyor.

- Ağız sağlığı

Halkın diş kontrolüne diğer sağlık kontrollerinden daha az önem vermesinin araştırmanın dikkat çeken konularından biri olduğu belirtildi. Katılımcıların yüzde 42'sinin bir yılda hiç diş doktoruna gitmediği görülürken, dişlerini günde 1 bir kez fırçalayanların oranının ise yüzde 33 olduğu belirlendi.

Toplumun yüzde 85'i sağlığı yönetmede teknolojinin yardımcı olabileceğini düşünüyor. Kamuoyunun yüzde 76'sı teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 76'sı dijital sağlık teknolojileri sayesinde hastalıklara erken teşhis konulabileceği görüşünde.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 9 kişiden birinin obez olduğunu hatırlatarak, "Dünyada her 11 kişiden biri diyabet hastası. Ülkemizde her 7 kişiden biri diyabet hastası." dedi.

Aksoy, "Ölüm sebepleri arasında kalp damar hastalıkları ilk sırada yer alıyor. Bu araştırmada gördük ki toplum her ne kadar sağlıklı olduğunu düşünse de gerçekte bu kronik hastalıklarla yaşamaya çalışıyor ve bu hastalıkların normal olduğunu düşünüyor. Aslında bu hastalıkların pek çoğu önlenebilir ve hastalık ortaya çıktığında doğru teşhis ve tedavi ile çözümü mümkün. Dijital sağlık teknolojileri sayesinde ise bu teşhis ve tedavi süreci daha hızlı olmaktadır. Teknolojinin sağlık alanında daha fazla kullanılması hem biz doktorlar için hem de hastalar için son derece önemli." diye konuştu.

PARTNERInstagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!Instagram paylaşımları sayesinde 18 yaşında zengin oldu!
Eczacı kalfasından vefat eden esnaflar için mevlitEczacı kalfasından vefat eden esnaflar için mevlit
Saraybosna Helal Fuarı başladıSaraybosna Helal Fuarı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması" dijital sağlık

En Çok Okunan Haberler

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kıran-4 operasyonu başladı

Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.