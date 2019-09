Toplumun yüzde 83'ü mevcut kilosundan memnun

Katılımcıların yüzde 33'ü elektrik süpürgesini sağlıkla özdeşleştirirken yüzde 71'i ev temizliği ve evdeki temiz havanın sağlığı olumlu yönde etkilediğini düşünüyor.

Araştırmaya göre annelerin yüzde 75'i beslenmenin, yüzde 66'sı anne sütünün bebek sağlığında önemli olduğunu düşünüyor. Prematüre bebeklerin bakımı ile ilgili olarak da yüzde 46'lık bir bilinç olduğu görülüyor.

- Ağız sağlığı

Halkın diş kontrolüne diğer sağlık kontrollerinden daha az önem vermesinin araştırmanın dikkat çeken konularından biri olduğu belirtildi. Katılımcıların yüzde 42'sinin bir yılda hiç diş doktoruna gitmediği görülürken, dişlerini günde 1 bir kez fırçalayanların oranının ise yüzde 33 olduğu belirlendi.

Toplumun yüzde 85'i sağlığı yönetmede teknolojinin yardımcı olabileceğini düşünüyor. Kamuoyunun yüzde 76'sı teknoloji ilerledikçe birçok hastalığın tedavisinin kolaylaşacağına inanıyor. Katılımcıların yüzde 76'sı dijital sağlık teknolojileri sayesinde hastalıklara erken teşhis konulabileceği görüşünde.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 9 kişiden birinin obez olduğunu hatırlatarak, "Dünyada her 11 kişiden biri diyabet hastası. Ülkemizde her 7 kişiden biri diyabet hastası." dedi.