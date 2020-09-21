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Toprağa hızlıca karışan 'çevreci tabutlar'

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 09:33 | Son Güncelleme

Hollanda'da 'çevreci tabutlar' insanların öldükten sonra bile yeryüzüne bir 'iyilik' yapmasını sağlıyor. "Yaşayan tabut" olarak adlandırılan bu kutuların içindeki miselyum adlı mantar vücudun çok daha hızlı çürüyerek toprağa karışmasına olanak tanıyor.

Toprağa hızlıca karışan 'çevreci tabutlar'

'Yaşayan tabut'un mucidi araştırmacı Bob Hendrik, doğadaki en büyük geri dönüşümcülerin mantarlar olduğunu belirtiyor ve böylece insan vücudundaki çevreye zararlı toksinlerin mantarlar tarafından emilerek toprağa karışmasının engellendiğine dikkat çekiyor.

10 YIL YERİNE 2 YIL

Son olarak 82 yaşında bir kadının gömülmek için seçtiği bu 'mantar tabut', vücudun iki ila 3 yıl içinde toprak olmasını sağlıyor. Normal tahtadan yapılan bir tabutta bu süreç 10 yıldan fazla süre alabiliyor.

Aynı çürüme durumu tabut için de geçerli. Tabutun özellikle verniklenmiş ve metal kısımlarının toprağa karışması bazen 10 yıldan fazla bir süre alabilirken, Bob Hendrik "çevreci" tabutta bu sürenin sadece bir ay olduğunu belirtiyor.

BEYAZ RENKLİ TABUTLAR

Bu tabutların normallerinden tek farkı ise rengi. Bu 'canlı' kutular barındırdıkları miselyum mantarı nedeniyle ahşap yerine beyaz renk alıyor. İç kısmındaki küf yatağının üzerine ise vefat eden kişinin bedeni yerleştiriliyor. Tabutun tüm kısımlarının miselyumdan olması da fiyatının düşmesini sağlıyor. Mantar tabutlar bin 500 euroya satışa sunulmuş durumda.

Ancak bir tabut yapmak için bolca miselyuma ihtiyaç var. Miselyum ormanlarda yosun tabakalarının köklerinde bulunuyor. Çıkarıldıktan sonra talaşla karıştırılarak hazırlanan harç tabut kalıbına dökülüyor. Bir hafta sonra karışım katılaşarak tabut biçiminde canlı bir organizmaya dönüşüyor.

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