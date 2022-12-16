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Toprak kayması sonucu ölü sayısı artıyor! O ülkede felaketi yaşadılar...

16.12.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Kayıp 14 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Toprak kayması sonucu ölü sayısı artıyor! O ülkede felaketi yaşadılar...

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'un kuzeyindeki Selangor eyaletinin Batang Kali bölgesindeki kamp alanında meydana gelen toprak kaymasında can kaybı artıyor. Yetkililer, toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini bildirirken, 14 kişinin kayıp olduğunu ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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KAMP ALANLARI KAPATILDI

Yerel Yönetim ve Kalkınma Bakanı Nga Kor Ming, kamp alanının yasa dışı bir şekilde çalıştırıldığını söyleyerek, Malezya genelinde nehir, şelale ve yamaç yakınında bulunan tüm "yüksek riskli" kamp alanlarının 7 gün süreyle kapatılması talimatını verdi.

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ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölge polis şefi Suffian Abdullah, heyelan sırasında alanda tahminen 94 kişinin bulunduğunu söylemişti. Arama kurtarma çalışmaları, iz köpekleri de dahil olmak üzere 700'den fazla personelle devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malezya toprak kayması

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