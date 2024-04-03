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Topuk ağrısı neden olur, nasıl geçer? Topuk ağrısı için ne yapmak lazım?

Cem Ölmez Cem Ölmez
28.03.2024 14:35
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Topuk ağrısı, günlük yaşamı etkileyebilen yaygın bir rahatsızlıktır ve genellikle topuk kemikleri veya yakınındaki dokuların tahrişi veya hasarı nedeniyle ortaya çıkar. Bu ağrı, ayakta durmak, yürümek veya koşmak gibi aktiviteler sırasında artabilir ve kişinin hareket kabiliyetini kısıtlayabilir. Topuk ağrısının birçok farklı nedeni olabilir ve doğru tanı ve tedavi, rahatsızlığın etkilerini hafifletebilir ve kişinin yaşam kalitesini iyileştirebilir. Peki, topuk ağrısı neden olur?

Topuk ağrısı neden olur, nasıl geçer? Topuk ağrısı için ne yapmak lazım?

İçindekiler

  • Topuk ağrısı neden olur?
  • Topuk ağrısı neyin belirtisi?
  • Topuk ağrısı nasıl geçer?
  • Topuk ağrısı kendiliğinden geçer mi?

Topuk ağrısı, yaygın bir sağlık sorunudur ve genellikle günlük aktiviteleri kısıtlayabilir. Bu ağrı topuğun altında veya arkasında hissedilebilir ve bir dizi farklı nedenle ortaya çıkabilir. Topuk ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve tedavi edilmezse kronik hâle gelebilir. Bu nedenle, topuk ağrısı yaşayan bireylerin bir sağlık uzmanına danışması önemlidir.

Topuk ağrısı neden olur?

Sol topuk ağrısı ve sağ topuk ağrısı günlük yaşamda sıklıkla hissedilen ve kimi zamanlarda hayatı zorlaştıran durumlardan birisidir. Topuk ağrısı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir ve genellikle topuğun altında veya arkasında hissedilir. Topuğum acıyor basamıyorum gibi bir sorun yaşıyorsanız olası nedenler şunlardır:

  • Plantar fasiit
  • Topuk dikeni
  • Aşil tendonitis
  • Topuk bursiti
  • Sinir sıkışması
  • Tendon yaralanmaları
  • Romatoid artrit
  • Gut hastalığı

Topuk ağrısı neyin belirtisi?

Topuk ağrısı birçok farklı durumun belirtisi olabilir. Örneğin topuk dikeni topuk altında oluşan bir kemik çıkıntısıdır. Topuk dikeni nedeniyle arka topuk ağrısı hissedilebilir, özellikle de ilk adımlarda şiddetli bir ağrıya neden olabilir. Bir diğer durum da aşil tendinittir. Aşil tendinit, aşil tendonu adı verilen ve topuk kemiğini baldır kaslarına bağlayan tendonda iltihaplanmadır. Aşil tendiniti sol topuk arkası ağrısı yapabilir. Olası diğer nedenler ise şöyle sıralanır:

  • Topuk eklemini etkileyen artrit türleri, topuklarda ağrıya neden olabilir.
  • Sinir sıkışması da sinirsel topuk ağrısı nedenlerindendir. Topuk bölgesindeki sinirlerin sıkışması da topuk ağrısına neden olabilir.
  • Topuk kemiğinin kırılması veya burkulması da topuk ağrısına neden olabilir.
  • Romatoid artrit, lupus, enfeksiyonlar, kanser ve bazı ilaçlar gibi diğer durumlardan da kaynaklanabilir.

Nadir durumlarda topuk ağrısı kanser belirtisi olabilir ancak her topuk ağrısı kanser belirtisi değildir.

Topuk ağrısı nasıl geçer?

Topuk ağrısı kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir ve tedavi edilmezse kronik hâle gelebilir. Topuk ağrısını hafifletmek için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunur. Topuk ağrısı için ne yapmak lazım diye soranlar için yapılabilecek yöntemler şöyledir:

  • Ayaklarınızı dinlendirin.
  • Günde birkaç kez 20 dakika boyunca ağrıyan bölgeye buz uygulaması yapabilirsiniz.
  • Doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz.
  • Ortopedik ve rahat ayakkabılar/terlikler kullanın.
  • Topuk ve ayak bileği için germe egzersizleri yapabilirsiniz.
  • Fizik tedavi
  • Kronik ve dirençli topuk ağrısı durumunda streoid enjeksiyonları düşünülebilir.

Topuk ağrısı kendiliğinden geçer mi?

Topuk ağrısının kendiliğinden geçip geçmeyeceği, ağrının nedenine bağlıdır. Bazı durumlarda, ağrı kendiliğinden geçebilirken, bazı durumlarda ise tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Topuk ağrısının kendiliğinden geçebileceği durumlar şunlardır:

  • Uzun süre ayakta durmak ve yürümek
  • Yüksek topuklu ya da sert tabanlı ayakkabılar giymek
  • Uykudan uyanınca topuk ağrısı genellikle plantar fasiit nedeniyle olur ve bu ağrı da dinlenince kendiliğinden geçer.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

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