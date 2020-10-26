Topuk çatlaklarından kurtulmak için vazelini ve limon suyunu karıştırıp...

Topuklarınızdaki çatlaklar nedeniyle ayakkabılarınızı halka açık bir yerde çıkarmaya utanıyor musunuz? Mutfağınız, çatlak topuk sorunu da dahil olmak üzere birçok günlük rahatsızlığı tedavi edebilecek tıbbi değeri olan harika ürünlerden oluşan bir hazinedir. Gelin, öğrenelim.

GARGARA VE SİRKE

Bir bardak gargara suyu, bir bardak beyaz sirke ve 2 bardak su karışımı hazırlayın.

Ayaklarınızı 15 dakika karışıma batırın.

Ayaklarınızı çıkarın ve ölü deriyi temizlemek için süngertaşı kullanarak ovun.

Temiz su ile durulayın.

Kurulayın ve nemlendirin.

Ne sıklıkla: Topuklarınız iyileşene kadar her gün tekrarlayın.

Neden işe yarıyor: Listerine, ayak tırnağı mantarıyla savaşmaya, çatlamış ayakları iyileştirmeye, cildi yatıştırmaya ve plantar siğilleri tedavi etmeye yardımcı olan timol ve alkol içerir. Sirkede bulunan hafif asitler kuru ve ölü cildi yumuşatarak pul pul dökülmesini kolaylaştırır.

PİRİNÇ UNU, BAL VE SİRKE

3 çay kaşığı pirinç unu, bir çay kaşığı bal ve 2-3 damla elma sirkesini karıştırarak ovun. Kalın bir macun oluşturmak için iyice karıştırın.

Ayaklarınızı yaklaşık 10 dakika ılık suda bekletin ve ardından macunu kullanarak ölü deriyi nazikçe fırçalayın.