Topuk çatlaklarından kurtulmak için vazelini ve limon suyunu karıştırıp...

Topuklarınızdaki çatlaklar nedeniyle ayakkabılarınızı halka açık bir yerde çıkarmaya utanıyor musunuz? Mutfağınız, çatlak topuk sorunu da dahil olmak üzere birçok günlük rahatsızlığı tedavi edebilecek tıbbi değeri olan harika ürünlerden oluşan bir hazinedir. Gelin, öğrenelim.
Bir bardak gargara suyu, bir bardak beyaz sirke ve 2 bardak su karışımı hazırlayın.
Ayaklarınızı 15 dakika karışıma batırın.
Ayaklarınızı çıkarın ve ölü deriyi temizlemek için süngertaşı kullanarak ovun.
Temiz su ile durulayın.
Kurulayın ve nemlendirin.
Ne sıklıkla: Topuklarınız iyileşene kadar her gün tekrarlayın.
Neden işe yarıyor: Listerine, ayak tırnağı mantarıyla savaşmaya, çatlamış ayakları iyileştirmeye, cildi yatıştırmaya ve plantar siğilleri tedavi etmeye yardımcı olan timol ve alkol içerir. Sirkede bulunan hafif asitler kuru ve ölü cildi yumuşatarak pul pul dökülmesini kolaylaştırır.
3 çay kaşığı pirinç unu, bir çay kaşığı bal ve 2-3 damla elma sirkesini karıştırarak ovun. Kalın bir macun oluşturmak için iyice karıştırın.
Ayaklarınızı yaklaşık 10 dakika ılık suda bekletin ve ardından macunu kullanarak ölü deriyi nazikçe fırçalayın.
Ne sıklıkla: İşlemi haftada 2-3 kez tekrarlayın.
Neden işe yarıyor: Pirinç unu cildi temizler, arındırır ve yeniden mineralize eder. Bal, çatlak ayakların iyileşmesine yardımcı olan doğal bir antiseptiktir. Sirke, kuru ve ölü cildi yumuşatarak pul pul dökülmesini kolaylaştıran hafif bir asittir.
2 adet olgun muzu ezip pürüzsüz bir hamur haline getirin. Muzların olgunlaştığından emin olun. Olgunlaşmamış muz, cilde zarar veren asit içerir.
Macunu tırnak yatakları ve parmağın yanları da dahil olmak üzere ayaklarının her tarafına nazikçe sür. 20 dakika açık tutun.
20 dakika sonra ayaklarınızı temiz su ile durulayın.
Ne sıklıkla: 2 hafta boyunca yatmadan önce veya sonuçlardan memnun kalana kadar bunu her gece tekrarlayın.
Neden işe yarıyor: Muz, doğal bir cilt nemlendiricisidir. Cildin elastikiyetini korumaya ve nemli kalmasına yardımcı olan A, B6 ve C vitaminlerini içerir.
Ilık su dolu küvete bir bardak bal ekleyin.
Temiz ayaklarınızı karışıma batırın ve 20 dakika hafifçe masaj yapın.
Ponza taşı kullanarak cildinizi nazikçe pul pul dökün.
Ayaklarınızı kurulayın ve kalın bir nemlendirici uygulayın.
Ne sıklıkla: Bu, yatmadan önce düzenli olarak yapılabilir.
Neden işe yarıyor: Bal doğal bir nemlendiricidir, yani suyu iç dokulardan cildin dış katmanlarına çeker. Bu sıvı kayması, dış cildin iyileşmesine yardımcı olan dolgun bir etki yaratır.
Ayaklarınızı iyice temizleyin.
Ayaklarınızı yumuşak bir havluyla kurulayın.
Topuklarınıza ve ayak parmaklarınıza kalın bir tabaka bitkisel yağ sürün.
Bir çift temiz, rahat çorap giyin ve gece boyunca bırakın.
Ne sıklıkla: Yatmadan önce her gün.
Neden işe yarıyor: Bitkisel yağlar cilt tarafından kolaylıkla emilir. Çoğu bitkisel yağ, tümü cildi beslemeye ve yeni hücreler oluşturmaya yardımcı olan provitamin A, D ve E gibi vitaminler içerir.
Yatmadan önce ayaklarınıza bol miktarda Vicks uygulayın. 5 dakika masaj yapın ve ardından rahat çoraplar (tercihen pamuklu) giyin.
Ertesi sabah ayaklarınızı ılık suyla yıkayın.
Ne sıklıkla: Yatmadan önce her gün.
Neden işe yarıyor: Vicks terebentin yağı bazında kafur, okaliptüs ve mentol içerir. Bu tip merhem yumuşatıcıdır, dolayısıyla nemi hapseder. Mentol ve okaliptüs serinletici bir etki sağlar.
Bir kase ılık suya 3 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Karbonat çözülene kadar iyice karıştırın.
Ayaklarınızı 15 dakika bunun içinde bekletin.
Ayaklarınızı kaldırın ve süngertaşı ile nazikçe fırçalayın.
Temiz suyla durulayın ve ayaklarınızı temiz bir havluyla kurulayın.
Ne sıklıkla: Prosedürü haftada iki kez tekrarlayın.
Neden işe yarıyor: Karbonat bir peelingtir. Ölü hücreleri giderir ve ayrıca iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Kötü kokuyu da etkisiz hale getirebilir.
Ayaklarınızı ılık suya batırın ve ölü deriyi temizlemek için süngertaşı kullanarak ovalayın.
Kurulayın ve ayaklarınıza kalın bir aloe vera jeli tabakası uygulayın.
Pamuklu çorap giyin ve yatağa gidin.
Sabah ılık suyla yıkayın.
Ne sıklıkla: Sonuçları görmek için bunu 4-5 gün boyunca her gece tekrarlayın.
Neden işe yarıyor: Aloe vera, A (beta-karoten), C ve E vitaminlerini içerir.Bunlar antioksidan özelliklere sahipken, aloe verada bulunan kolesterol, kampesterol ve lupeol anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Lupeol ayrıca antiseptik ve analjezik görevi görür. Aloe verada bulunan oksinler ve gibberellinler yara iyileşmesine yardımcı olur.
Ayaklarınızı yaklaşık 20 dakika ılık suda bekletin. Durulayın ve kurulayın.
Bir çay kaşığı Vazeline 3-4 damla taze sıkılmış limon suyu ekleyin. İyice karıştırın.
Bu karışımı topuklarınıza ve ayaklarınızın diğer çatlak bölgelerine uygulayın.
Bir çift yün çorap giyin ve gece boyunca oturmasına izin verin.
Sabahları ılık suyla yıkayın.,
Ne sıklıkla: Yatmadan önce düzenli olarak.
Neden işe yarıyor: Vazelin nemlendirici görevi görür ve limon suyundaki sitrik asit cildin soyulmasını ve yeni cilt hücrelerinin yeniden büyümesini destekler.
Ilık suya yarım bardak Epsom tuzu ekleyin.
İyice karıştırın.
Ayaklarınızı 15 dakika boyunca suda bekletin.
Ölü deriyi temizlemek için fırçalayın.
Ne sıklıkla: Haftada 2-3 kez.
Neden işe yarıyor: Epsom tuzu iltihabı azaltır ve cildi yumuşatır. Sülfatlar, toksinlerin ve ağır metallerin hücrelerden atılmasına yardımcı olur, ağrıyı hafifletir ve vücudun zararlı maddeleri yok etmesine yardımcı olur.
Hapları patlatmak yerine, her zaman doğal ilaçları takip etmeniz önerilir. Bu tür birçok çare mutfağımızda bulunabilir.
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