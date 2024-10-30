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Topuklarınız pamuk gibi olsun! Topuk çatlağını anında onarıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.10.2024 12:55
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Ayaklarda çatlamış topuk, mantar ve topuk dikeni gibi problemler görülebiliyor. Birçok çözüm yolu deniyor ancak yine de bu problemlerden bir türlü kurtulamıyorsanız hem doğal hem de etkili olan bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Çatlamış topukları hızla onaran karışımın uygulanışı da oldukça kolay.

Topuklarınız pamuk gibi olsun! Topuk çatlağını anında onarıyor

Çatlamış topuklar, ayakta geçmek bilmeyen mantar ve can sıkan topuk dikeni... Bu problemlerden kurtulmak için aşağıda yer alan doğal çözümleri denemenizde fayda var.

TOPUK DİKENİ

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1 avuç kuru çekirdekli siyah üzümü bir havanda ezin. Çekirdekleri kırılmalı ve ezilmeli. Üzerine bir kaşık zeytinyağı ekleyin. Bu karışımı topuğunuza sürün. Streç film yardımı ile topuğunuzu güzelce sarın ve bu şekilde gece gündüz durabildiğiniz kadar durun. Daha sonra streçi açın ve topuğunuzu su ile yıkayın.

PAMUK GİBİ TOPUKLAR İÇİN...

1 kahve fincanı vazelin, 1 çay kaşığı karbonat ve yarım limonun suyunu güzelce karıştırın.

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Temiz, törpülenmiş ve kuru ayaklarınıza yatmadan önce bu karışımdan sürüp üzerini streç film ile sarın. Pamuklu çorap giyip yatın. Kalktığınızda çatlayan ve sertleşen topuklarınızın pamuk gibi yumuşak olduğunu göreceksiniz.

AYAK MANTARI

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Ayaklarınız sürekli kaşınıyor ve mantar varsa, yaş hamur mayası alın. 1 litre suda 1 tane yaş mayayı ezin, ayaklarınızda 30 dakika bekletin. Ölü deriler gider, tırnaklarınız güzelleşir ve hatta mantardan eser kalmaz. Bir hafta boyunca iki günde bir uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
topuk
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