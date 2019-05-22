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Torba teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2019 14:31 | Son Güncelleme

Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeleri tamamladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni görüşmeye başladı.

Teklifin ilk imza sahibi olarak bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, teklifle, son dönemde vatandaşlardan gelen talep ve kamu kurum, kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını belirtti.

Şatıroğlu, bu çerçevede 15 farklı kanun ve KHK'de değişiklik yaptıklarını ifade etti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TL mevduatından daha fazla döviz mevduatın bulunduğunu, bunun bir güvensizlik göstergesi olduğunu savundu.

Kuşoğlu, vergide ilk 4 ayın tahakkuk eden vergi oranının yüzde 51 olduğunu, devletin vergi alamadığını, inşaat ruhsatlarında yüzde 37,7 gerileme görüldüğünü aktardı.

Türkiye'nin çok büyük bir krizden geçtiğini öne süren Kuşoğlu, yapısal reformlara ilişkin hep beraber bir şey yapmak, sorumluluk almak zorunda olduklarını vurguladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, krizin akut hale dönüşebileceğini, yangını söndürmek için siyasetçiler olarak neler yapılabileceğine bakmaları gerektiğini ifade etti.

Paylan, "Türkiye'yi kurtaracak, Binali Bey'e seçim kazandırmak değil. Vatandaşa huzur ve refah verme yasaları yapalım. " dedi.

Meclisin bahçesinde yürüyüş yaptığında, uçak savarlar ile çok sayıda özel harekat görevlisi gördüğünü, savaşa gidiyormuş pozisyonunda özel harekat timi bulunduğunu anlatan Paylan'a, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Darbe gecesi Meclise bomba attılar." karşılığını verdi.

Paylan, "Bütün kaynakları silaha yatırsak, Kaddafi, Esad gibi yapsak ne olur? Abat olmadılar." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, ekonomik kriz değil, yapısal tıkanma olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, verilecek önergelerle tekliften bazı maddelerin çıkarılacağını belirtti.

Türkiye'nin sıkıntılı bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Öztürk, dünyanın, birilerinin bahsettiği gibi cennetten ibaret olmadığını, güvenlik harcamalarının son yıllarda ön plana çıktığını, Türkiye gibi "sırtlanların geçiş noktası bir coğrafyada" bulunuluyorsa güvenliğe çok önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, teklifin, yaşanan ekonomik krizin nasıl yönetilemediğinin göstergesi olduğunu öne sürdü. Arslan, teklifin omurgasında, bir yanda bunca ceza ve vergiden vazgeçme, diğer yanda yandaşlara ihalesiz kaynak aktarma, fonlardan kullanılan ödemeler, seçim sonrasında ise artacak vergi yükü olduğunu savundu.

Komisyon Başkanı Elvan da önümüzdeki günlerde Merkez Bankası ve Varlık Fonu'ndan brifing alacakları bilgisini paylaştı.

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