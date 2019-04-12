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Torbalı Belediye Başkanı hakkında adli ve idari soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur hakkında Valilik tarafından, 'kamu görevini usulsüz üstlenme' iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Torbalı Belediye Başkanı hakkında adli ve idari soruşturma

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur hakkında Valilik tarafından, 'kamu görevini usulsüz üstlenme' iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı. Başkan Uygur, kendisine soruşturma başladığına dair hiçbir evrak gelmediğini söyledi.
Torbalı ilçesinde belediye başkanı seçilen CHP'li İsmail Uygur hakkında, mazbatasını almadan makama oturduğu gerekçesiyle, İzmir Valiliği tarafından 'kamu görevini usulsüz üstlenme' iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı. Başkan İsmail Uygur ise yaptığı açıklamada, hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde kendisine bir bilginin ulaşmadığını söyledi. Uygur, geçen hafta içinde yaşanan olayla ilgili de şöyle dedi:
"Seçimden sonraki çarşamba günü İlçe Seçim Kurulu, bizi arayıp saat 16.00'da mazbatamızı alabileceğimizi söyledi. O arada ilçe başkanımızla konuyu paylaştık, kendisi de partililerimize mesaj attı, perşembe günü göreve başlayacağımızı belirtip, saat verdi. Ancak İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz nedeniyle mazbatayı alamadık. Perşembe günü alabileceğimiz söylendi. Aynı günün akşamı partimizin gençlik kolları kutlama tertip etti. Burada da perşembe günü saat 12.00'de belediyeyi devralacağımızı söyledik. Ancak perşembe sabah da mazbatamız verilmedi. Tabii millet de toplandı, insanlara haber verildiği için belediyeye gitmek durumunda kaldık. Bir de zabıta çelenk koymak için gerekli hazırlığı yapmıştı. Çelengi koyduktan sonra alanda bir konuşma yaptık."
Alanı terk edecekken başkanlık katında insanların kendisini beklediği haberini aldığını ifade eden Uygur, "Onlara sırt dönüp gidemezdik. Seçmenin bize verdiği hakkımızla makamda tebrikleri kabul ettik" diye konuştu.
O gün belediyeye gittiği halde hiçbir talimat vermediğini, başkanlığın verdiği hiçbir yetkiyi kullanmadığını, mesai bitmeden de belediyeyi terk ettiğini öne süren Uygur, "Ertesi gün ya da başka bir gün belediyeye gitmedim. Mazbatamı alınca görevime başladım. Bana da soruşturma başladığı ile ilgili hiçbir evrak gelmedi ve hiçbir kurum aramadı" dedi.
BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı İsmail Uygur hakkında, seçimin hemen ardından yaptığı konuşmada 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

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