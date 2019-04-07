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Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 12:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yüzde 52,49 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Ramazan İsmail Uygur, mazbatasını aldı.

Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı

TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, yüzde 52,49 oy oranıyla belediye başkanlığına seçilen Ramazan İsmail Uygur, mazbatasını aldı.
Torbalı'da, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde, 406 sandıkta, 167 bin 879 seçmenden 11 bin 581'i o kullandı. Geçerli sayılan 106 bin 952 oydan 56 bin 137'sini alan 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Ramazan İsmail Uygur, 1 dönem aradan sonra yeniden belediye başkanlığına seçildi. 'Cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Adnan Yaşar Görmez'e 7 bin 793 oy fark atan Uygur, bu sabah İlçe Seçim Kurulu'na gidip, mazbatasını aldı. AK Parti'nin, oyların tekrar sayımı için yaptığı itirazın ardından mazbatasını gecikmeli alan Uygur, "Hep birlikte çalışarak kazandık. Bana bu süreçte destek veren herkese teşekkür ederim. En az oy aldığımız mahallede de en çok oy aldığımız mahallede de eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kentin sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini çok iyi biliyoruz. Şimdi daha önce de dediğimiz gibi nerede kaldıysak oradan devam edeceğiz. Torbalı'yı çok güzel bir gelecek bekliyor" dedi.

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Torbalı'da CHP'li Uygur, mazbatasını aldı

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