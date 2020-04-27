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Torchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayımlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Torchlight 3 son birkaç ay içindeki geliştirme aşamasında bazı önemli değişikliklerden geçti. Yayıncı Perfect World ve geliştirici Echtra Games, yeni oyun Torchlight 3 ile hayranları yeniden kazanmak için çalışıyor. Yayımlanana fragman gelecek olan oyunun en yeni özelliği olan aşamalı ve özelleştirilebilir bir Kale sistemine bir ilk bakış yapıyor.

Torchlight 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayımlandı

Fort sistemi tam olarak göründüğü gibi çalışıyor. Torchlight 3 oyuncuları dik bir duvarla çevrili boş bir avlu ile başlamakta. Oyuncular daha sonra karakter ve sınıf ihtiyaçlarına göre kendi üslerini kuracaklar. Şans oranı meraklıları için ekipmanın feda edilebileceği Şans Ağacı ya da ganimetin büyü yapmak için dönüştürülebildiği ve kalede kalıcı haline gelen Enchanting Station bunlardan birkaçı.

Kale aynı zamanda bir ev ve oyuncular, kalelerini benzersiz ve eğlenceli hale getirmek için kendilerine açık çok çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahip olacaklar. Süslemeler zanaat yoluyla yapılabilir veya macera yoluyla kazanılabilir. Daha sonra oyuncu uygun gördüğü yerlere yerleştirilebilir. Oyun aynı zamanda oyuncuların macera yaparken başkalarının kalelerini bulmasına da izin veriyor.

Kale sistemi, Torchlight 3 için bir oyun sonu özelliği olmayacak, ancak oyuncular kesinlikle oyun boyunca kaleleri kullanacak. Yeni sistem, bir goblin kabilesini temizledikten sonra Torchlight 3'ün ilk kısmında açılacak. Daha da iyisi, kalelerin ilerleyişi Torchlight 3'te hesap boyunca paylaşılıyor. Bu nedenle alternatif bir karakterle oynarken bile oyuncular kalelerine katkıda bulunabilir ve genişletebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
Torchlight 3 Echtra Games

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