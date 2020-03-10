Töre cinayetine kurban giden Safiye Karakaş'ın davasında karar çıktı

İzmir'in Karabağlar ilçesi Bozyaka semti 3099 Sokak'ta, 10 Mayıs 2017'de meydana gelen olayda, Diyarbakır'da sorun yaşadığı eşini terk edip, İzmir'e gelen 6 çocuk annesi Safiye Karakaş, eşinin yeğeni Abdullah Karakaş ile sokakta karşılaştı. Abdullah Karakaş, yengesi Safiye Karakoç'u tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Abdullah Karakaş hakkında, 'Tasarlayarak ve töre, namus saikiyle adam öldürme', 'Ruhsatsız silah bulundurma'; suç ortağı olduğu öne sürülen tutuksuz sanıklardan, ölen kadının akrabaları Mehmet K. ve Hüseyin K. hakkında 'Azmettirme', Ünal K. ve Sadiye B. hakkında ise 'Yardım etme' suçlamalarıyla dava açıldı.

İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah ve Mehmet K., tutuksuz Hüseyin K. ve taraf avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi katıldı. Sanık Sadiye B. ile Ünal K. duruşmaya katılmadı.

'ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIM'

Duruşmada müşteki avukatları tüm sanıkların indirim almadan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları ise olayın tasarlama ve töre cinayeti olmadığını savundu. Tutuklu sanık Mehmet K. savunmasında olayla bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Haberim olsaydı Abdullah'ın gelmesini engellerdim. Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki olayla alakam yok" diye konuştu.