HABER

2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 11:57 | Son Güncelleme

İtalya'nın Torino kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba nedeniyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu!

Pazar günü Torino'nun tarihi bölgesinde yaşayan binlerce kişi tahliye edilirken çevredeki bölgelerde yaşayan 50 bin kişiye de "Ya bölgeyi terk edin ya da imha operasyonu sırasında evinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Yetkililer İngiltere'nin attığı bombanın 65 kilo dinamit içerdiğini belirtti.

Torino Belediye Başkanı Cihara Appendino bölgeye gönderilen askerlerin, bombanın arka tarafındaki tetikleyici mekanizmayı devre dışı bıraktığını açıkladı.

Pazar akşamüstü gerçekleşen operasyon, yerel basına göre beklenenden daha hızlı tamamlandı.

Operasyon sırasında boşaltılan bölgelerde hırsızlık ve yağma olmaması için sokaklarda askerler devriye gezdi.

Torino hava sahası da operasyon boyunca uçuşlara kapatıldı.

Bu yıl Almanya'da da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulunmuş, kontrollü patlatmadan etkilenmemeleri için 4 bin 500 kişi tahliye edilmişti.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
NATO Zirvesi Bütçe Tartışmaları Ve Suriye Gölgesinde ToplanacakNATO Zirvesi Bütçe Tartışmaları Ve Suriye Gölgesinde Toplanacak
Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdiYezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Torino 2. Dünya Savaşı bomba tahliye

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Terim maç sonu açıkladı: Benden özür diledi

Terim maç sonu açıkladı: Benden özür diledi

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yezidi kadın istismara uğradığı IŞİD ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Yezidi kadın tecavüzcüsü ile yüzleşince baygınlık geçirdi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Brezilya'da binlerce kişinin katıldığı partide izdiham 9 ölü, 20 yaralı

Partide izdiham 9 ölü, 20 yaralı

Meksika’daki çatışmalarda 20’den fazla ölü

Meksika’daki çatışmalarda 20’den fazla ölü

Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

Veteriner, toplu tecavüzden sonra yakıldı!

Veteriner, toplu tecavüzden sonra yakıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.