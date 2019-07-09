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Toros Dağları'nda uygulamalı arıcılık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 14:58 | Son Güncelleme

Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin rakımlı yaylada açılan arıcılık kursunda, avukattan memura, esnaftan iş adamına kadar birçok kişiye uygulamalı eğitim veriliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'ndaki yaylada açılan arıcılık kursunda, avukattan memura, esnaftan iş adamına, ev kadınından öğrenciye kadar birçok kişiye uygulamalı eğitim alıyor.

Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından Toros Dağları'nda 2 bin rakımlı Uzunkuyu Yaylası'nda arıcılık kursu düzenleniyor.

Hafta sonları eğitimlerin uygulamalı verildiği kursta, avukattan memura, esnaftan iş adamına, ev kadınından öğrenciye kadar birçok kişiye, usta öğretici Zeynep Yıldız Mavi tarafından bal üretiminin incelikleri öğretiliyor.

Usta öğretici Mavi, yaptığı açıklamada, ilçede arıcılık kursuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Kursu 15 yıldır açtıklarını ve bugüne kadar 10 bine yakın kursiyere eğitim verdiklerini anlatan Mavi, şöyle konuştu:

"Bölgemiz arıcılık konusunda çok verimli. Erdemli'nin Toros Dağları'ndaki yüksek rakımlı bölgelerinde hiçbir gübre ve katkı maddesi verilmeden bal üretimi yapılabiliyor. Türkiye'nin en değerli ballarının üretildiği Erdemli'de vatandaşlarımız ek gelir olarak arıcılık yapmaya yöneldi. Çiftçiler de ek kazanç kapısı olarak arıcılığa yöneliyor."

Mavi, kursiyerin büyük çoğunluğunun artık kendi işletmelerinde bal üretimi yapmaya başladığını kaydetti.

- "Bir an evvel arılarla buluşmak istiyorum"

Kursa katılanlardan avukat Erol Bediz de yoğun iş temposunun oluşturduğu stresi arılarla atmak için kursa yazıldığını belirtti.

Toroslar'ın zirvesinde arıcılık eğitimi almanın keyifli olduğunu anlatan Bediz, "Çok güzel bir meslek. Doğayla iç içe, bol oksijenli bir uğraş olarak bizlere keyif veriyor. Arıların sesi dahi bizler için büyük mutluluk. Hafta sonunu iple çekiyorum. Bir an evvel arılarla buluşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Seracılık yapan kursiyerlerden 26 yaşındaki Ayşe Gül de uzun yıllardır domates yetiştiriciliğiyle uğraştığını, eşiyle artık arıcılığa yöneldiklerini söyledi.

Hibe desteği için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini kaydeden Gül, "Devletimiz bize genç çiftçi kategorisinden 30 arı kovanı verdi. Şimdi arıcılıkla uğraşıyoruz. Arıcılık, insana huzur veriyor. Doğayla baş başa kalıyorsun. İyi geliri olan bir uğraş." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
arıcılık Erdemli Mersin

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