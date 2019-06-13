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Toroslar'da karda mahsur kalan Yörükler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:55 | Son Güncelleme

Mersin'de hava sıcaklığı nedeniyle birçok kişi denizde serinlemeye çalışırken, Toroslar'ın yüksek kesimlerine hayvanlarını otlatmak için çıkan Yörükler yoğun kar yağışı nedeniyle burada mahsur kaldı - Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Toroslar'ın zirvesinde ekiplerin çalışması sonucu 8 kilometrelik yol açılarak mahsur kalanlar kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, hava sıcaklığı nedeniyle pek çok kişi denizde serinlemeye çalışırken, Toroslar'ın yüksek kesimlerine hayvanlarını otlatmak için çıkan ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Yörükler bulundukları yerden kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde hava sıcaklığı 27 derece, nemin de yüzde 65 oldu kentte Mersinlilen serinlemek için denize giriyor.

Yaz aylarının gelmesiyle Toroslar'ın zirvesine hayvanlarını otlamak için çıkan Yörükler ise yüksek kesimlerde son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının kapanmasıyla Anamur ilçesine bağlı Kaşpazarı mevkinde mahsur kaldı.

Durumun sosyal medya üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e iletilmesi üzerine başlatılan çalışma kapsamında kar kalınlığı 3 metreyi bulan 8 kilometrelik yol ekiplerce açılarak, Yörükler kar esaretinden kurtarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güleç Mahallesi Muhtarı Ceyhan Yıldız, açılan yerin 12 köyün göç yolu olduğunu belirterek, "Bu sene yoğun kar yağışı oldu, bu mevsimde bile kar var. Haziran ayında böyle bir görüntüyü en son 1981 ve 1998 yılında görmüştüm. Yolumuz 12-13 köyün göç yolu olduğu için çok önemli." dedi.

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karla mücadele Mersin yörük

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