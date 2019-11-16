HABER

Toroslarda sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 11:12 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Torosların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Torosların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu.
Kaş'a bağlı Dirgenler ve Gürsu mahallelerindeki yemyeşil çam ormanları arasında kalan bölgede sonbaharın görsel güzelliği yaşanırken, yeşilin arasında sapsarı nar bahçeleri doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 400 ile 800 metre arasında değişen bölgede ortaya çıkan manzara, görenleri etkiliyor.
1200 rakımdaki Gömbe Yaylası'nda da sonbaharda yaprak döken ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu. Birçok vatandaş bölgedeki sonbahar güzelliğini cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

FOTOĞRAFLI

Eşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktıEşi döverek öldürmüştü... Suriyeli kadın 2 aylık hamile çıktı
Eğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltıEğlence sonrası şüpheli ölüme 2 gözaltı
Kaz Dağları’nda yetişen Kangal'a büyük talepKaz Dağları’nda yetişen Kangal'a büyük talep
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Trump'tan sert sözler! 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet'

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Esra Erol'un programına boşanmak için geldi, şok gerçeği öğrendi!

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

4 belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

Bu görüntüler ilk kez yayınlandı! İşte yapay zekalı İHA'lar...

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber! 1 asker şehit

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Üzerine kuma getirildi kansere yakalandı ama pes etmedi

Mardin ve Şanlıurfa'da 4 HDP’li Belediyeye kayyum atandı

4 belediyeye kayyum atandı

İzmir'deki PKK/KCK operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İzmir'de operasyon! Tutuklandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.