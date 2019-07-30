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Torununa oyuncak yapmak için başladı, ahşap ustası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

RİZE'nin Hemşin ilçesinde, torununa oyuncak ev yapmak için eline aldığı tahta ve çekiçle çalışmalara başlayan Nazmi Çelik (70), 12 yılda bilmediği ahşap işinde usta olup, maket ev siparişi almaya başladı.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/HEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Hemşin ilçesinde, torununa oyuncak ev yapmak için eline aldığı tahta ve çekiçle çalışmalara başlayan Nazmi Çelik (70), 12 yılda bilmediği ahşap işinde usta olup, maket ev siparişi almaya başladı. Şehir hayatından sıkılıp, döndüğü köyünde dedesinden kalma keser, testere ve törpü ile ahşaptan sanat eserleri çıkaran Çelik, yaptığı birbirinden değişik ürünlerin satışına da başladı. Hemşin'in Kantarlı köyünde yaşayan Nazmi Çelik, 12 yıl önce torununa oyuncak ev yapmak için işe koyuldu. Eline aldığı tahta ve çekiçle çalışmalara başlayan Çelik, sevdiği ahşap oymacılığı işini ilerletti. Otel yöneticiliği yaparken, döndüğü köyüne yerleşen Çelik, ahşap parçaları ve çıtalar ile maket ev ve oyuncaklar yapmaya başladı. Dedesinden kalma keser, testere ve törpü ile ahşaptan sanat eserleri çıkaran Çelik, ürünleri beğenilince siparişler almaya başladı. Evinin altında kurduğu küçük atölyede maket evler, serenderler, ahşap sehpalar, lambalar yapan Çelik, birbirinden değişik ürünlerinin satışına da başladı. 'USTAM YOK, KİMSEDEN ÖĞRENMEDİM' Köyüne dönünce kendine vakit geçirecek iş aradığını anlatan Nazmi Çelik, "Dedemden kalan keser, testere ve törpüyü elime aldım, 'Bir şeyler yapayım' dedim. Çivi lazım oldu; kullanılmış çivileri söktüm, düzelttim, kullandım. İlk olarak torunuma oyuncak bir ev yaptım. Görenler 'Benim çocuğa da toruna da oyuncak yap' derken acemiliği üzerimden attım. Daha önce ahşap işleri ile hiç uğraşmadım. Bilgim yoktu, ustam yok, hiç kimseden bir şey öğrenmedim. Aletlerin kullanımını bilmiyordum. Atölyelere gittim kullanan ustaları izledim ve öğrendim. Ürünleri yaptıkça sattım, sattığım parayla aletler alarak, atölyemi geliştirdim. Şimdi biri, bir eve resim çekip getiriyor, 'Bunun maketini yap' diyor. Ölçülerini veriyor, fotoğrafa bakıp, aynısını yapabiliyorum. Yaptığım işten de zevk alıyorum, yorulmuyorum, moralim bozulmuyor, çok güzel bir uğraş" diye konuştu. 'TORUNUMA AĞAÇTA EV YAPMAK İSTİYORUM' Doğramacı arkadaşlarından temin ettiği atık ahşaplardan serenderler, evler, lambalar, sehpalar yapan ve siparişler alan Nazmi Çelik, "Bu iş artık beni aştı, aldı başını gidiyor. Arkadaşlarım burayı görünce şaşırıyorlar. Bana 'Sen yönetici adamsın, nasıl başladın bu işlere?' diye soruyorlar. Torunuma oyuncak ev yapmak için başladığım bu işte şimdiki hedefimse yine 'kankam' dediğim torunuma ağaçta ev yapmak" dedi.

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