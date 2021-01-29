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Torununu taciz eden kişiye 16 yıl hapis cezası

29.01.2021 20:06 | Son Güncelleme:
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Torununu taciz eden kişiye 16 yıl hapis cezası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 13 yaşındaki torunu L.N.T.'ye birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kenan Onarancan (62), 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Turgutlu'da yaşayan Özlem Onarancan, 2 yıl önce ortaokul öğrencisi kızi L.N.T.'nin bir süredir durgun olduğunu fark edince, 16 Ekim'de psikoloğa götürüldü. L.N.T. psikoloğa ve annesine, dedesi Kenan Onarancan'ın kendisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

KIZI, BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızının psikolojik tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Özlem Onarancan, babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kenan Onarancan, hakkında, torununa zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Turgutlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kenan Onarancan, "Cinsel duygularımı tatmin etmek için torunuma yönelik bir eylemim olmamıştır. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Bu olaylar yaşanmadan 6 ay önce kızımın evinin yanında bulunan evimizi satıp başka yere taşındık. Bu nedenle torunumun düzeni bozuldu. Düzeni bozulduğu için de bana bu şekilde isnatta bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

Davanın karar duruşması dün görüldü. Duruşmaya Onarancan ve avukatı ile müşteki vekilleri katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Kenan Onarancan'ın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. (DHA)

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