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Torunuyla ortaokuldan mezun oldu, hedefleri birlikte üniversiteye gitmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:00 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Gülcan Saygı (54), çocukluğunda okuyamadığı ortaokuldan 40 yıl sonra torunu Nisa Kurt (14) ile birlikte mezun oldu.

Torunuyla ortaokuldan mezun oldu, hedefleri birlikte üniversiteye gitmek

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYARMARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Gülcan Saygı (54), çocukluğunda okuyamadığı ortaokuldan 40 yıl sonra torunu Nisa Kurt (14) ile birlikte mezun oldu. Saygı ve torunun hayali birlikte üniversiteye gitmek.
Marmara Ereğlisi'nde yaşayan 2 çocuk ve 3 torunu bulunan Gülcan Saygı, çeşitli nedenlerle ortaokuldan ayrılarak eğitimine devam edemedi. Hemşire veya öğretmen olmayı hayal eden Saygı, torunu Nisa Kurt ve yakınlarının girişimleriyle açıktan ortaokulu kayıt yaptırdı ve 40 yıl aradan sonra mezun oldu. Mezuniyet belgesini Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin'in elinden alan Saygı, ortaokulu bitirdiği için çok mutlu olduğunu anlatıp, hayalinin üniversite olduğunu söyledi. Saygı, "Ortaokuldan iki dersim kalmıştı. İngilizce ile matematik o zaman için zordu. Hayatta o zaman daha çok ailelere, büyüklere yardım ediyorduk. Önemsemedim. Ondan sonra evlendim. Çocuklarım oldu, torunlarım oldu ama içimde bir ukde vardı. Dünürüm lise sınavlarına gireceğini benim de ortaokul sınavlarına girmemi istedi, torunum da destek verdi. Sınavları verip, mezun oldum. Allah'ın izniyle inşallah ortaokulu bitirdik. Liseyi de kısmet olur" dedi.
'TORUNUMLA MEZUN OLDUK'
Gülcan Saygı, okulu bitirmesinde kendisine büyük destek veren torunu Nisa Kurt ile birlikte yaz tatili olmasına rağmen birlikte ders çalışmayı sürdürüyor. Saygı, "Torunumla birlikte o da ortaokul diplomasını aldı, ben de aldım. İkimiz de mezun olduk. Bu yıl ikimiz de birlikte liseye başlayacağız. Ben açık öğretime gideceğim, o liseye gidecek. Birlikte ders çalıştık. Onunla aynı konular olunca ders çalıştık. Hayalimde okuduktan sonra öğretmen olmayı düşünüyordum. Hemşirelik düşünüyordum ama o zamanın şartlarında okuyamadım. Şimdiden sonra böyle bir şey değil de gene de hayalimi gerçekleştirmek isterim her insan gibi. En büyük hayalim öğretmen veya hemşire olmaktı. Şimdi üniversiteye girmek istiyorum.Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.
'GARİP VE GÜZEL BİR DUYGU'
Anneannesiyle birlikte mezun olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Nisa Kurt, "Anneannemle beraber ders çalıştık. Matematik çalıştık. Tabii ben de çok anlamadığım için matematikten çalıştırabildiğim kadar çalıştırdım. İnkılap ve din dersini çok seviyor. Böyle bir başarı bu sene gerçekleşti. Anneannemle beraber mezun olmak garip bir duygu. Aynı anda mezun olduk, aynı anda belge aldık. Güzel bir duygu. Üniversitede de inşallah aynı yere düşeriz. Liseye gideceğiz. Ben normal okula gideceğim, o açıktan okuyacak. Onu yaz aylarında derslere çalıştırıyorum" dedi.

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Torunuyla ortaokuldan mezun oldu, hedefleri birlikte üniversiteye gitmekTorunuyla ortaokuldan mezun oldu, hedefleri birlikte üniversiteye gitmekTorunuyla ortaokuldan mezun oldu, hedefleri birlikte üniversiteye gitmekTorunuyla ortaokuldan mezun oldu, hedefleri birlikte üniversiteye gitmek

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