Tost makinesi nasıl temizlenir? Bu sayede hayatınız çok kolaylaşacak

Basit malzemelerle pratik bir şekilde karnınızı doyurmanızı sağlayan tost makinesi, sık kullanılan ürünlerden biri olduğu için sıkça temizlenmesi gerekmektedir. Tost makinesini sadece tost yapmak için değil aynı zamanda ızgara yapmak için de sıkça kullanılmakta. Biriken kırıntılar, donan yağlar ve yemek artıkları tost makinesini kullanılamayacak hale getirir.
Tost makinesini her kullanımdan sonra temizlemiyorsanız işiniz biraz uzun sürebilir. Tost makinesi temizliğine başlamadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okumanızı tavsiye ediyoruz. Tost makinesini temizlerken kullanıp kullanmamanız gereken malzemeleri mutlaka önceden öğrenin. Eğer ızgaraları sökülüp takılan tarzda bir tost makinesine sahipseniz işiniz daha kolay. Unutmayın ki; tost makinesini tencere tavaları yıkadığınız gibi yıkayamazsınız. Izgara kısmı çıkarılabilir bir tost makinesine sahipseniz işiniz çok kolay. Değilse, daha dikkatli bir şekilde temizlemeniz gerekebilir. Tost makinesi temizliğini yaparken süngerin sert kısmıyla değil, yumuşak kısmıyla yüzeyleri ovalayın.
Her kullanımdan sonra tost makinesini temizliyorsanız ve tost makinenizin pişirme yüzeyleri ayrılabiliyorsa bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Tost makinesinin yüzeyi bulaşık makinesinde yıkanamıyorsa bir leğeni ya da eviyenizi sıcak su ile doldurup içine bulaşık deterjanınızdan birkaç damla dökün. Suyun içine yerleştirip beklettiğiniz yüzeylerdeki yemek artıkları yumuşadıktan sonra bunları yumuşak bir bez ya da fırça yardımı ile uzaklaştırabilir, yüzeyleri yıkayabilirsiniz.
Tost makinesinin plakaları sabitse temizlemeye başlamadan önce makineyi bir süre ısıtın. Hafif ıslattığınız katlı kağıt havluları plakaların üzerine koyarak temizlemeye başlayın. Sıcak kalan kir ve lekelerin yumuşamasını sağlayarak daha kolay temizlemenize yardımcı olacaktır.
Dilerseniz ızgaranın üzerine serilecek olan yağlı kağıt ile tost makinenizi kullanabilirsiniz. Böylece sabit ızgaraların zahmetli temizliğiyle uğraşmaz, sereceğiniz yağlı kağıdı işiniz bittikten sonra toplayıp çöpe atabilirsiniz.
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