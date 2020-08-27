Tost makinesi nasıl temizlenir? Bu sayede hayatınız çok kolaylaşacak

Basit malzemelerle pratik bir şekilde karnınızı doyurmanızı sağlayan tost makinesi, sık kullanılan ürünlerden biri olduğu için sıkça temizlenmesi gerekmektedir. Tost makinesini sadece tost yapmak için değil aynı zamanda ızgara yapmak için de sıkça kullanılmakta. Biriken kırıntılar, donan yağlar ve yemek artıkları tost makinesini kullanılamayacak hale getirir.

TOST MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Tost makinesini her kullanımdan sonra temizlemiyorsanız işiniz biraz uzun sürebilir. Tost makinesi temizliğine başlamadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okumanızı tavsiye ediyoruz. Tost makinesini temizlerken kullanıp kullanmamanız gereken malzemeleri mutlaka önceden öğrenin. Eğer ızgaraları sökülüp takılan tarzda bir tost makinesine sahipseniz işiniz daha kolay. Unutmayın ki; tost makinesini tencere tavaları yıkadığınız gibi yıkayamazsınız. Izgara kısmı çıkarılabilir bir tost makinesine sahipseniz işiniz çok kolay. Değilse, daha dikkatli bir şekilde temizlemeniz gerekebilir. Tost makinesi temizliğini yaparken süngerin sert kısmıyla değil, yumuşak kısmıyla yüzeyleri ovalayın.