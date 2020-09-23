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Tost makinesini pırıl pırıl yapan yöntem! Meğer bu kadar kolaymış

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günün her öğününde afiyetle yediğimiz tostlar en büyük kurtarıcımız. Yapması da yemesi de çok keyifli ama peki ya geride kalan tost makinesinin temizliği nasıl olacak?

Tost makinesini pırıl pırıl yapan yöntem! Meğer bu kadar kolaymış

Tost makinesi temizliği doğru bir şekilde yapılmadığında eziyete dönüşür. Tost yemeyi çok seviyor ama temizliğinden kaçıyorsanız bu pratik temizleme yöntemi sayesinde evde tost yemek eziyete dönüşmeyecek!

TOST MAKİNESİ NASIL TEMİZLENİR?

Tost makinesini hızlı ve zahmetsiz bir şekilde temizlemek için ilk olarak tost makinesini ısıtın. Makine tamamen ısındıktan sonra fişini çekin.
4 kat kağıt havluyu hafif bir şekilde ıslatın. Nemli havlu kağıdı tost makinesinin içine serin.
Tost yapar gibi makinenin kapağını kapatın. Birkaç dakika bu şekilde bekletin.
Havlu kağıttaki nem makinedeki yağı sıcakla beraber hızlı bir şekilde alacak.
Makinenin kapağını açın. ıslak havlu kağıtla kapakları silin. Sonrasında da kuru kağıt havlu ile kurulayın. İşte bu kadar basit!

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