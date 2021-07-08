HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Tosuncuk'un lüks otomobili çok konuşulmuştu! Her şeyi anlattı

'Tosuncuk'un lüks otomobili çok konuşulmuştu! Her şeyi anlattı

08.07.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Uruguay'da görüntülendiği lüks aracının akıbetini de ifadesinde anlattı. Aydın, lüks araçla birlikte birçok şeye Uruguay tarafından el konulduğunu açıkladı.

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü uzun süre konuşulmuştu. Fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen Aydın, ifadesinde o araçla ilgili bilgiler de verdi.

Son Dakika: 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın tutuklandıSon Dakika: 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın tutuklandı

Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma, eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.

ıuşş

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkatTürkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtilere dikkat
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Aileler endişeli! Uzman isim uyardı: En yakın sağlık kuruluşuna başvurunAileler endişeli! Uzman isim uyardı: En yakın sağlık kuruluşuna başvurun
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mehmet Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
Devlet önlemini anlamıyor adamın arkasında derin para baronları var devlet uyuyor millette bu bebeyi suçluyor
@hasan_1990_psdby sen git 1 karıs mahlukatın hesabına para yatır sonrada devleti sucla gulerler adama
Türkiye den al Uruguay a ver
Ordada yapmissin bi vukuat ki el koymuslar .

En Çok Okunan Haberler

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.