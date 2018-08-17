"Tosya bıçkısı"na coğrafi işaret

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçenin yöresel ürünlerinden "Tosya bıçkısı"nın (bir çakı türü) tescillendiğini söyledi.

Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakamlık olarak Tosya'nın yöresel ürünlerinden "Tosya bıçkısı" için geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını belirtti.

Müracaatlarının olumlu sonuçlandığını aktaran Pişkin, "Tosya bıçkısının tescili dün kesinleşti. Marka adı olarak 'Tosya bıçkısı' şeklinde koruma altına alındı. Tosya'mıza hayırlı olsun. İlçemizin kültür özgünlüğünü yansıtan değerlerin kayıt altına alınarak korunması ve geleceğe taşınması konusunda sorumluluk sahibiyiz." ifadesini kullandı.

Pişkin, bundan sonraki süreçte kese, kuşak ve kıstı için de aynı çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

- Tosya bıçkısı

İlçede yüzyıllardır üretilen Tosya bıçkısının sapı genellikle manda boynuzundan yapılıyor. Çelikten yapılan Tosya bıçkısında iki bıçak bulunuyor.

