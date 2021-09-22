Touch ID, iPhone 14 ile geri dönecek

Akıllı telefon pazarındaki önemli isimlerden biri olan Apple, geçtiğimiz günlerde yeni nesil iPhone modellerini tanıttı. Apple’ın tanıttığı yeni nesil iPhone modelleri, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 12 modelleriyle neredeyse aynı kalibrede.

Elbette yonga seti ve kamera tarafında bir takım iyileştirmeler mevcut fakat yeni nesil iPhone modellerinde öyle kayda değer bir yeniliğin olmadığını söyleyebiliriz.

Apple henüz iPhone 13 serisini yeni tanıtmış olsa da 2022 yılında çıkacak olan iPhone 14 modelleriyle ilgili ilk bilgiler şimdiden sızdırıldı.

EKRAN ALTI PARMAK İZİ OKUYUCUSU iPHONE'LARA GELİYOR

Sızdırılan raporlara göre yeni nesil iPhone modellerinde Apple farklı bir güvenlik aşamasına adım atacak. UD Fingerprint ya da bildiğimiz ismiyle ekran altı parmak izi okuyucusu.

Hali hazırda Android tarafındaki üreticiler uzun bir süredir bu teknolojiyi kullanıyorlar. Günümüzde OLED ekranla satışa sunulan modellerin neredeyse hepsinde ekran altı parmak izi okuma teknolojisi bulunuyor.

Apple ise iddialara göre bu teknolojiye önümüzdeki yıl yani 2022 yılında geçmeyi planlıyor. Cupertino merkezli şirketin iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde Face ID’ye ek olarak ekran altı parmak izi okuma teknolojisine yer vereceği iddia ediliyor. Bekleyip göreceğiz.

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