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Toyota yeni elektrikli SUV modelinin ipuçlarını verdi!

07.12.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Toyota yeni elektrikli SUV modelinin ipuçlarını verdi!

Toyota ikinci kez düzenlediği Kenshiki Forum’unda, marka için önemli olan tüm detayları paylaştı. Ayrıca Toyota yeni elektrikli SUV modelinin ipuçlarını da burada anlattı.

Toyota ikinci kez düzenlediği Kenshiki Forum’unda, yeni elektrikli SUV modelinin ipuçlarını da verdi. Kenshiki Forum’da tanıtılan önemli yeniliklerden biri Toyota’nın tamamen yeni bataryalı elektrikli SUV modelinin ön gösterimi oldu.

TOYOTA YENİ ELEKTRİKLİ SUV MODELİNİN İPUÇLARINI VERDİ!

Yeni e-TNGA platform üzerine yükselecek olan yüzde 100 elektrikli SUV modeli, yeni platform ile birlikte, markanın önümüzdeki dönemlerde çıkacak olan elektrikli modellerinin ilk adımı olacak. Önümüzdeki aylarda Toyota bu yeni SUV hakkında daha fazla detay vereceğini bildirdi. Toyota, ilk etapta bir tasarım silueti ve platform mimarisini paylaştı.

AR-GE'NİN YÜZDE 40'I ÜNİTELER İÇİN

Ar-Ge yatırımlarının yüzde 40’ını geleceğin güç ünitelerinin geliştirilmesinde kullanılacağını açıkladı. Toyota 2025 yılına kadar 60 yeni elektrikli model sunacağını da bildirdi. Bu 60 aracın içinde yenilenen modeller de bulunuyor. Toyota, bu araçların 10 veya daha fazlasının bataryalı elektrikli veya yakıt hücreli olacağına da vurgu yaptı.

TOYOTA'DAN YENİ HİZMET ”KINTO EUROPE”

Toyota, Kenshiki Forum’da KINTO’nun bir mobilite hizmet markası projesinden KINTO Europe ismiyle yeni bir mobilite şirketine dönüştüğünü de açıkladı. Bu yeni oluşum mobilite hizmetleriyle geleneksel işlerin ötesine geçmesini sağlamayı hedefliyor. Toyota Motor Europe (TME) ve Toyota Financial Services (TFS) işbirliği ile kurulan KINTO Europe, Almanya’da Köln’de konumlandırılacak. Avrupa genelinde büyüyen KINTO mobilite hizmetleri ve ürünlerini yönetecek şirket Nisan 2021'de faaliyete geçecek.

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