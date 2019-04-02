Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ile 15 Aralık 2018-22 Şubat 2019'da düzenlenen yarışma için gelen resim çalışmalarından, katılım koşullarına uygun olanlar, Prof. Dr. Aydın Ayan Başkanlığı’nda, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen, Doç. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Dr. Arş. Gör. Mehmet Göktepe’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda 8 yaş altı kategorisinde İzmir’den Nilay Uluçay, 8-11 yaş kategorisinde Konya’dan Taylan Örs ve 12-15 yaş kategorisinde de Sakarya’dan Hande Kaya birincilik kazandı. Dereceye girenler Tokyo’da yapılacak dünya yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek.

Türk çocuklarının sekizinci kez yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin 46 ilinden 5 bin 73 çocuk, otomobillerin gelecekte nasıl olacağını hayal ederek resimleştirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından düzenlenen ve dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katıldığı uluslararası Hayalimdeki Araba Resim Yarışması'nın Türkiye seçmelerinde dereceye girenler belli oldu.

İSTANBUL (AA) - Toyota tarafından düzenlenen ve 5 binden fazla resmin katıldığı "Hayalimdeki Araba Resim Yarışması"nın Türkiye ayağı sonuçlandı.

Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın Türkiye ayağında dereceye girenler, birbirinden değerli hediyeler de kazandı. 8 yaş altı kategorisinde birinci olan çalışma bin 500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, ikinciye bin 250 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, üçüncüye bin TL değerinde Teknosa Hediye Çeki hediye edildi.

8-11 yaş kategorisinde birinciye 2 bin TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, ikinciye bin 500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, üçüncüye bin 250 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki; 12-15 yaş kategorisinde birinciye 2 bin 500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, ikinciye bin 750 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki, üçüncüye bin 500 TL değerinde Teknosa Hediye Çeki hediye edildi.

Her üç kategoride ilk üç dereceyi kazanan toplam 9 finalistin eserlerinin Türkiye adına yarışacağı dünya yarışması, 5 kıtadan gelecek seçilmiş resimlerin katılımıyla Japonya’da düzenlenecek.

Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve onur dereceleri belirlenirken, bronz, gümüş, altın ve bunların arasından da Başkan Toyoda Özel Ödülü kazanacaklar.

