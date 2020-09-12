Toz fırtınasının vurduğu Polatlı'yla ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Polatlı’da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD’tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan yardımcımız Muhterem İnce’de inceleme ve tedbirler için Polatlı’da. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Ankara Polatlı’da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik @AFADBaskanlik’tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor..

Bakan yardımcımız @muhteremince de inceleme ve tedbirler için Polatlı’da.



Geçmiş olsun... — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) September 12, 2020



