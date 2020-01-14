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  4. TP-Link'ten Yeni Oyun Yönlendiricisi: Archer C4000

TP-Link'ten Yeni Oyun Yönlendiricisi: Archer C4000

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 23:26 | Son Güncelleme

TP-Link, dört çekirdekli işlemciye sahip yeni yönlendirici (router) modelini satışa sunuyor. Archer C4000 çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ve hız, performans gerektiren uygulamalar çalıştıran kullanıcılar için özel tasarlanan bir ürün.

TP-Link'ten Yeni Oyun Yönlendiricisi: Archer C4000

1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yeni yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı bağlanmasını sağlıyor. Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci de tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor.
Archer C4000’de üç bant (tri-band) ve MU-MIMO teknolojileri de yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde yönlendirici aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurabiliyor ve en iyi bantta veri gönderip almalarını sağlıyor.

Kapsama alanı güvenlik özellikleri

Archer C4000, geniş kapsama alanı ile geliyor. Yönlendiricide yer alan elektrikli amplifikatöre sahip antenler (altı adet), güçlü WiFi sinyali oluşturuyor. Ayrıca ‘rangeboost’ teknolojisi, daha uzakta yer alan ya da daha düşük güce sahip cihazları saptayabiliyor ve WiFi sinyallerini bağlı cihazlara odaklıyor.
Archer C4000 kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi), PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile ağa bağlanan cihazların yüksek hızda bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca ‘Bağlantı Birleştirme (Link Aggregation)’ özelliği, iki ayrı Ethernet girişini 2 Gbps bağlantıda birleştirerek ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına güç oluşturuyor.

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Archer C4000, ağ ve ağa bağlı cihazların güvenliğini de sağlayan bir yönlendirici. TP-Link HomeCare güvenlik paketi yüklü olarak geliyor ve ağa bağlı her cihazın Trend Micro tarafından güncellenen bir veritabanı ile korunmasını sağlıyor. Ayrıca Ebeveyn Denetimleri, her aile üyesi için farklı kullanıcı profili oluşturup bağlantı ayarlarını belirlemeye olanak veriyor. Misafir Ağı uygulaması ile de ağ şifresi, adı eve gelen konuklarla paylaşılmadan WiFi’a erişmeleri sağlanıyor.

Sesli komut

Archer C4000, TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabiliyor. Android ve iOS destekli Tether uygulaması, aynı zamanda yönlendiricinin akıllı telefon aracılığıyla yönetilmesini de sağlıyor.

Amazon Alexa ve IFTTT destekli olan yönlendirici, ses ile yönetilebiliyor. Alexa ile yönlendiriciye sesli komut vererek ağa yeni cihaz eklenebiliyor, bir cihaza öncelik tanınabiliyor ya da konuk şifresi ve daha fazlası yapılabiliyor.

Archer C4000 yönlendiricinin tavsiye edilen satış fiyatı ise 258,40$ (KDV dahil) olarak açıklandı.

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