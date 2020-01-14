TP-Link'ten Yeni Oyun Yönlendiricisi: Archer C4000

1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yeni yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı bağlanmasını sağlıyor. Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci de tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor.

Archer C4000’de üç bant (tri-band) ve MU-MIMO teknolojileri de yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde yönlendirici aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurabiliyor ve en iyi bantta veri gönderip almalarını sağlıyor.

Kapsama alanı güvenlik özellikleri

Archer C4000, geniş kapsama alanı ile geliyor. Yönlendiricide yer alan elektrikli amplifikatöre sahip antenler (altı adet), güçlü WiFi sinyali oluşturuyor. Ayrıca ‘rangeboost’ teknolojisi, daha uzakta yer alan ya da daha düşük güce sahip cihazları saptayabiliyor ve WiFi sinyallerini bağlı cihazlara odaklıyor.

Archer C4000 kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi), PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile ağa bağlanan cihazların yüksek hızda bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca ‘Bağlantı Birleştirme (Link Aggregation)’ özelliği, iki ayrı Ethernet girişini 2 Gbps bağlantıda birleştirerek ağa bağlı depolama (NAS) cihazlarına güç oluşturuyor.