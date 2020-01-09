TP-Link WiFi 6 ile Mesh çözümlerini tanıttı

7-10 Ocak tarihleri arasında yapılan CES’te TP-Link standında öne çıkan ürün grubu, Mesh teknolojisine sahip Deco ailesinin WiFi 6’lı modelleri. WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış üç farklı Deco Mesh ev WiFi sistemi standda görülebiliyor. Bunlar Deco X90, Deco X60 ve Deco X20 modelleri.

En iyi WiFi deneyimini tüketicilere sunmak için WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış olan yeni Deco modelleri, Mesh ile WiFi 6

teknolojisini birleştiriyor ve çok geniş ve katlı evlerde güçlü, kesintisiz bir bağlantıyı garanti ediyor. WiFi 6’nın getirdiği çok yüksek hızlara, Mesh’in sağladığı ağ kapasitesi ve verimliliğinde artış ekleniyor. Yeni nesil Deco ürünleri ayrıca akıllı ev cihazları kullananlar için de mükemmel bir çözüm sağlıyor.

Bu yıl CES’te yer alan WiFi 6’lı ilk Deco modeli Deco X90, CES 2020’de ‘İnovasyon Ödülü’ kazandı. Şık ve modern tasarımı ile evin her yerine uyan Deco X90, çok yüksek WiFi hızlarına (6600 Mbps) ulaşabilen üç bant teknolojisi kullanıyor.

Yaklaşık 560 metrekareye kadar kapsama alanı ve 200 cihaza bağlantı desteği sunan bu çok güçlü WiFi çözümünün Nisan ayında satışa sunulması planlanıyor.