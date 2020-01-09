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  4. TP-Link WiFi 6 ile Mesh çözümlerini tanıttı

TP-Link WiFi 6 ile Mesh çözümlerini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

TP-Link, Las Vegas’ta yapılan CES 2020’de WiFi 6 teknolojisine sahip geniş ürün ailesiyle yer alıyor. Geçen yıl CES’te ilk WiFi 6’lı modelleri olan yönlendiricileri tanıtan TP-Link, bu yıl WiFi 6’lı ürün gamının ne kadar genişlediğini sergiliyor.

TP-Link WiFi 6 ile Mesh çözümlerini tanıttı

7-10 Ocak tarihleri arasında yapılan CES’te TP-Link standında öne çıkan ürün grubu, Mesh teknolojisine sahip Deco ailesinin WiFi 6’lı modelleri. WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış üç farklı Deco Mesh ev WiFi sistemi standda görülebiliyor. Bunlar Deco X90, Deco X60 ve Deco X20 modelleri.

En iyi WiFi deneyimini tüketicilere sunmak için WiFi 6 teknolojisiyle donatılmış olan yeni Deco modelleri, Mesh ile WiFi 6
teknolojisini birleştiriyor ve çok geniş ve katlı evlerde güçlü, kesintisiz bir bağlantıyı garanti ediyor. WiFi 6’nın getirdiği çok yüksek hızlara, Mesh’in sağladığı ağ kapasitesi ve verimliliğinde artış ekleniyor. Yeni nesil Deco ürünleri ayrıca akıllı ev cihazları kullananlar için de mükemmel bir çözüm sağlıyor.

Bu yıl CES’te yer alan WiFi 6’lı ilk Deco modeli Deco X90, CES 2020’de ‘İnovasyon Ödülü’ kazandı. Şık ve modern tasarımı ile evin her yerine uyan Deco X90, çok yüksek WiFi hızlarına (6600 Mbps) ulaşabilen üç bant teknolojisi kullanıyor.

Yaklaşık 560 metrekareye kadar kapsama alanı ve 200 cihaza bağlantı desteği sunan bu çok güçlü WiFi çözümünün Nisan ayında satışa sunulması planlanıyor.

WİFİ 6'LI VE UYGUN FİYATLI MESH SİSTEMLERİ

Herkese uygun Mesh WiFi sistemi sunmayı hedefleyen TP-Link, WiFi 6 teknolojili modellerde de bu ilke ile hareket ediyor ve ilk çıkışta bile tüketicilere birden çok model seçeneği oluşturuyor.

CES’de yer alan ikinci WiFi 6 teknolojili Mesh sistemi olan Deco X60 modeli, hem fiyat hem özellikler açısından bu ürün grubunda orta kademede yer alıyor.

3000Mbps kablosuz hıza sahip olan ürün, 150 kadar cihaza destek sunuyor ve yaklaşık 465 metrekare alana WiFi sinyallerini ulaştırma kapasitesine sahip. Bu ürünün Mart ayından itibaren raflarda yerini alacağı belirtiliyor. 

CES’te tanıtılan son WiFi 6 teknolojili Mesh sistemi ise Deco X20. Uygun fiyatıyla öne çıkan (iki birimden oluşan paket yaklaşık 190 dolar civarında bir fiyata sahip olacak) bu model WiFi 6’lı Mesh teknolojisinin daha geniş kesimlere ulaşabilmesini sağlayacak. 1800Mbps kablosuz hıza sahip olan bu modelin de Mart ayından itibaren satışa sunulması planlanıyor.
WiFi 6 teknolojili yeni Deco modelleri en yeni güvenlik standardı olan WPA3’ü destekliyor. Ayrıca HomeCare Pro paketi ile birinci sınıf antivirüs ve IoT güvenliği sağlıyor. 

FARKLI ÜRÜN GRUPLARINDA WİFİ 6 TEKNOLOJİSİ

Öte yandan TP-Link WiFi 6 teknolojisini sadece Mesh WiFi sistemleriyle sınırlı tutmuyor. Geçen yıl ilk kez CES’te tanıtılan yönlendiricilerin yanı sıra farklı ürün gruplarında birçok WiFi 6’lı ağ ürünü yer alıyor.

CES’te tanıtılan WiFi 6’lı ürünlerden bazıları şunlar: Archer AX90 yönlendirici; Archer GX90 oyun yönlendiricisi; Archer TX3000E PCIe adaptör; RE505X menzil genişletici. 

Ayrıca kurumsal ürün gruplarında da WiFi 6 teknolojisinin ilk örnekleri görünmeye başladı. TP-Link’in EAP serisi erişim noktalarının WiFi 6 destekli modelleri olan EAP660 ve EAP620 CES’te yer alan ürünler arasında. 

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TP-LINK wifi 6

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