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Trabzon'da 3 kızını vahşice katletmişti! Cani baba: Allah'tan af ve mağfiret diliyorum

08.09.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 2021 yılında 10, 7 ve 4 yaşlarındaki 3 kızını tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Emre Göktaş görülen davaya Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katıldı. Göktaş, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm. Kimsenin başına gelsin istemezdim. Allah'tan af ve mağfiret diliyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi, hangi saikle yaptığımı hatırlamıyorum'' dedi.

Trabzon'da 3 kızını vahşice katletmişti! Cani baba: Allah'tan af ve mağfiret diliyorum

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde 31 Ağustos 2021'de kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Emre Göktaş, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Hakkında, "üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş, savunmasında, psikolojik sorunları olduğunu ve olayı hatırlamadığını ileri sürerek, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm. Kimsenin başına gelsin istemezdim. Allah'tan af ve mağfiret diliyorum." ifadelerini kullandı.

''OLAY GÜNÜ KAOS İÇİNDEYDİM''

Eşiyle geçimsizlikleri olduğunu aktaran Göktaş, olaydan 1-2 ay önce eşinin babaevine gittiğini ve çocuklarıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, pandemi dolayısıyla eşi hasta olduğu için çocukları aldığını ve büyük kızının gelmek istemediğini söyledi.

Zaman zaman çocuklarını köye götürdüğünü ve olayı hatırlamadığını ileri süren Göktaş, "Böyle bir düşüncem olsa olay daha önce de gerçekleşebilirdi. Köyüme gitmiş, evdeydim. Çocuklarla evde oyun oynadık, sıkıldılar gezmeye gittik. Olay günü kaos içindeydim. Olay anını hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi, hangi saikle yaptığımı hatırlamıyorum." beyanlarında bulundu.

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Sanığın eşi Sibel Göktaş ise beyanında, eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

31 Ağustos 2021'de kızları Yaren, Hiranur ve Elif Beyza Göktaş'ı tabancayla vurarak öldüren Emre Göktaş gözaltına alınmıştı.
Daha sonra tutuklanan sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinde 2 Eylül 2021'de bileklerini keserek intihara teşebbüs etmişti.

(AA)

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