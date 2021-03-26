Trabzon'da derede can pazarı: O taş olmasaydı yoktuk

Kaza, dün Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ağrı’dan çalışmak amacıyla Trabzon'a gelmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Cezmi Sağlam yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu Karadere’ye uçtu. Sürücü ile yanındaki akrabaları Bahattin Sağlam (35) ve İlyas Şirin (38), hafif sıyrıklarla atlattıkları kazada otomobilden çıkmayı başardı, ancak derede mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, kuvvetli akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kayanın üzerinde hayatta kalmaya çalışan 3 kişi için seferber oldu. Otomobilin sürüklenmesine de engel olan kayanın üzerinde korku dolu anlar yaşayan 3 kişi, vatandaşlar tarafından bellerine bağlanan halatla kıyıya çekilerek kurtarıldı. Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu akrabalar, kontrol amaçlı götürüldükleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözetim altına alındı.

'O TAŞ OLMASAYDI BAŞKA ŞEYLER OLURDU'

Otomobil sürücüsü Cezmi Sağlam, ölümle burun buruna kaldığı korku dolu o anları anlattı. Kendilerini kurtaran vatandaşlar ile sağlık ekiplerine teşekkür eden Cezmi Sağlam "Ağrı'dan Trabzon'a çalışmak için geliyorduk. Yolda bir araç bizi sıkıştırdı. Dereye uçtuk, sürüklenip taşa çarpınca durduk. O taş olmasaydı başka şeyler olurdu. Taş olmasaydı yoktuk. Aracın üstüne çıktık. Allah razı olsun halk bizi kurtardı. Ölüm korkusunu yaşadık. Dere çok şiddetliydi, araç hareket ediyordu. Kısa sürede sağlık ekipleri de geldi. İpi belimize doladık, halk bizi çekip çıkardı. Görüntüleri izledim; verilmiş sadakamız varmış. Ölümden ucuz kurtulduk. Belki de ölmüştük. Herkesten Allah razı olsun. Halk olmasaydı çıkamazdık oradan" dedi.