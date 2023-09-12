HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon'da "eski şatafatlı günler" sona erdi: Arap turistler döndü, esnafın keyfi kaçtı! "Türkiye'yi daha az cazip buluyorlar"

Trabzon'da "eski şatafatlı günler" sona erdi: Arap turistler döndü, esnafın keyfi kaçtı! "Türkiye'yi daha az cazip buluyorlar"

12.09.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arap turistlerin tıklım tıklım doldurduğu tarihi ve turistik yerlerde şimdi adeta yeller esiyor! Çoğunluğu Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin gözde adreslerinden olan Trabzon'da esnaf bu yıl beklediğini bulamadı. Turizmci Arif Akyazı'nın kendi ifadesiyle "eski şatafatlı günler" sona erdi. Bu duruma neden olarak ise Arap turistlerin tercihlerinin artık Türkiye olmaması gösteriliyor.

Trabzon'da "eski şatafatlı günler" sona erdi: Arap turistler döndü, esnafın keyfi kaçtı! "Türkiye'yi daha az cazip buluyorlar"

Sadece bir ay öncesine kadar tıklım tıklım olan, hatta vatandaşların araba park edecek yer dahi bulamadığı Trabzon, Arap turistlerin ülkelerine geri dönmesiyle en tenha günlerini yaşıyor. Turizm sektörünü de olumsuz etkileyen gelişmeden esnaf dert yandı.

e4afaa02-656d-4599-95b5-9fd743d570c5

BİR AY ÖNCE TIKLIM TIKLIMDI

Yaklaşık 3 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii bugünlerde sakin. Turizm işiyle uğraşan Ali Çalık, bir ay öncesine kadar turizm yerleri dolup taştığını şimdi ise pek gelen olmadığını söylerken şunları dile getirdi:

9ee204d0-2731-4e0b-86b7-9626ba16822f

"ARABAMIZI PARK EDECEK YER BULAMAZDIK"

“Bir ay önce Ayasofya Camii, Uzungöl, Ayder Yaylası tıklım tıklımdı. Eylül ayının girmesi okulların Körfez ülkelerinde açılması nedeniyle işlerimiz onda bir oranında düştü. Daha önce arabalarımızı park edecek yeri bulamazdık. Şu anda böyle bir şey yok, şu anda buralara sayılı kişiler geliyor. Arabamla şu an 3 kişi getirdim. Temmuz ortaları olsaydı bu sayı daha fazla olacaktı. Şu an sezon bitti gibi. Eylül ayının sonu biter, eylül sonrasında ise emekliler gelir, onlar da çok az olur.

6d5706ad-2352-4b6b-ad14-77f9c392ca03

"ARAP TURİSTLERİ ARTIK DİĞER ÜLKELERİ DAHA CAZİP GÖRÜYOR"

Gelenler ağırlıklı olarak Suudi Arabistanlı turistler oluşturuyor. Bu sene geçen seneye göre daha durgun geçti. Artık Arap turistler diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladı. Örneğin Bosna bizim iklime benzediği için oraları da görmek istiyorlar. Seneye yine gelecekler ama bu gelişler zamanla azalacak diye düşünüyorum.”

30b79ad2-6da0-496d-af44-4c40acbcc55e

"ESKİ ŞATAFATLI GÜNLER BİTTİ"

Turizmci Arif Akyazı ise sezonun bu sene erken bittiğini ifade ederek “Yedi yıldır turizmle uğraşıyorum. Turizm sezonu mayıs ayının 15’inden sonra başlar, ağustos 25’inden sonra yavaşlar. Şu an 10’da 1 oranında düştü, diyebiliriz. Turizm sezonu bu sene iyi oldu ancak Eylül ayı 15’inden sonra da tamamen kesilecek diyebiliriz. Şu an Suudi Arabistanlı turistler kesildi sadece Ayasofya Camii değil, Uzungöl, Ayder oralarda da yok. Daha önce burası tur aracından geçilmezdi 250-300 araç gelirdi şimdi ise 15 aracı geçmiyor. Şu an gelenler yerli turistler eski şatafatlı günler bitti” diye konuştu.

7f7a6104-da16-46c6-84a7-53f7c0037527

29be1744-8b92-4a01-80e4-fdd5a7918829

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstü başı kan revan içinde görenler şok yaşadı! Edirne'de 4 farklı uyruktan 122 göçmen yakalandı: "Çok fena dövüp nehre atmışlar"Üstü başı kan revan içinde görenler şok yaşadı! Edirne'de 4 farklı uyruktan 122 göçmen yakalandı: "Çok fena dövüp nehre atmışlar"
Yasak aşk dehşeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, ikisini de öldürdüYasak aşk dehşeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi, ikisini de öldürdü
Skandal görüntüler! Mezardan çıkardığı kemikleri fırlatıp alay ettiSkandal görüntüler! Mezardan çıkardığı kemikleri fırlatıp alay etti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Suudi Arabistan turist arap

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Uçak tuvaletinde cinsel ilişkiye girdiler! Diğer yolcuların tepkisi şaşırttı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.