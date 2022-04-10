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  4. Trabzon'da 'HES' gerginliği! Jandarma ile göstericiler arasında arbede çıktı

Trabzon'da 'HES' gerginliği! Jandarma ile göstericiler arasında arbede çıktı

10.04.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Araklı ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santral (HES) projesini protesto edenler ile jandarma arasında arbede yaşandı. Ekiplerce güçlükle sakinleştirilen grup, daha sonra Trabzon-Bayburt kara yolunda 5 kilometre yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdü.

Trabzon'da 'HES' gerginliği! Jandarma ile göstericiler arasında arbede çıktı

Karadere Deresi'nde yapımı süren hidroelektrik santral projesine karşı çıkan yöre halkı ve Araklı Platformu üyeleri, inşası devam eden tünel alanında toplandı. Döviz taşıyan 200 kişilik grup, işçilerin iş bırakmasını istedi.

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Protestocu grup, açıklama yaparak tünel alanına girmeye çalıştı. İzin çıkmayınca jandarma ile grup arasında arbede çıktı.

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Ekiplerce güçlükle sakinleştirilen grup, daha sonra Trabzon-Bayburt kara yolunda 5 kilometre yürüyüş yaparak eylemlerini sürdürdü. Bir süre kara yolunda oturarak tek şeridi kapatan grup, daha sonra dağıldı.

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Projeyi yargıya taşıdıklarını belirten Araklı Platformu üyeleri, herhangi bir karar olmamasına rağmen çalışmaların başladığını söyleyerek projenin iptal edilmesini istedi.

(DHA)

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Trabzon
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