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  4. Trabzon'da ilginç görüntü! Su arızasını bulmak için futbol sahasını kazdılar

Trabzon'da ilginç görüntü! Su arızasını bulmak için futbol sahasını kazdılar

05.10.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, futbol sahasının altından geçen ana isale hattı arızasını bulabilmek için sıra dışı bir çalışmaya imza attı ve bir spor tesisindeki futbol sahasını kazdı.

Trabzon'da ilginç görüntü! Su arızasını bulmak için futbol sahasını kazdılar

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sıra dışı bir çalışmaya imza attı. TFF Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi bünyesindeki futbol sahası altındaki ana isale hattında 4 ayrı noktada orta ve büyük çaplı arıza meydana geldi. 3 adet arızanın, su yüzeye çıkmadığı için yıllardır fark edilemediği de anlaşılırken, arıza bölgesine intikal eden TİSKİ ekipleri, güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarına başladı.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar arıza onarım çalışmaları devam ederken, bu esnada şehrin tüm depoları yeni kurulan yüksek kapasiteli pompalar sayesinde tam dolu hale getirildi. 4,5 saat süren çalışmanın ardından şehrin hiçbir noktasında su kesintisine mahal verilmeden arıza giderildi.

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FUTBOL SAHASI KAZILDI

Öte yandan sahanın altından geçtiği bilinen ancak yıllardır çeşitli sebeplerle bulunamayan bin 400’lük batı bölgesi kanalizasyon hattının bacalarını tespit çalışmasına da başlandı. Sahanın 8-9 metre altında olduğu düşünülen hattın bulunmasına müteakip yeni muayene bacaları teşkili ve hat temizliklerinin yapılmasının ardından çalışma sona erdirilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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