Özel okulda öğrencilere skandal cinsel istismar iddiası! İranlı öğretmen gözaltına alındı

İstanbul, Çekmeköy'deki özel bir okulda yaşanan taciz skandalı gündem yaratmıştı. İranlı bir öğretmenin onlarca öğrenciye yönelik cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüş, iddiaların öğrenciler tarafından dile getirilmesiyle öğretmen işten çıkarılmış, aileler de olayı sosyal medyadaki veli gruplarından çok sonra öğrenince büyük tepki göstermişti. Skandal cinsel istismar olayında yeni bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy'deki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI! 3 KASIM'A KADAR OTURUM İZNİ VAR AMA ÇALIŞMA İZNİ YOK

Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G'yi yakaladı. Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





