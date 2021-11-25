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Trabzon'da "Pes" dedirten olay! Fuhuş için parada anlaşamadı, polisi arayarak yardım istedi

25.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, kafeteryada tanıştığı bir kişi ile 100 dolar karşılığında fuhuş yapmak için otele giden yabancı uyruklu kadın, ilişki öncesi para isteyince tartışma yaşandı. Polisi arayarak yardım isteyen kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Trabzon'da "Pes" dedirten olay! Fuhuş için parada anlaşamadı, polisi arayarak yardım istedi

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki bir kafeteryada yabancı uyruklu S.A. (28) isimli kadın A.N. isimli kişi ile tanıştı. Bir süre sohbet eden çift daha sonra fuhuş yapma karşılığında 100 dolara anlaşarak birlikte otele gitti. Otelde, ilişkiye girmeden önce A.N. isimli kişiden para isteyen yabancı uyruklu kadın tartışma yaşanınca polisi arayarak yardım istedi.

"ANLAŞTIĞIMIZ PARAYI VERMEDİ"

Otele gelen polis ekipleri S.A ve A.N’yi karakola götürdü. Karakolda polise verdiği ifadede, anlaştıkları parayı alamadığı için polisi arayarak yardım istediğini belirten S.A., "Anlaştığımız parayı vermedi, sonra tartışma yaşadık. Ben de polisi arayarak yardım istedim" dedi.

"PARAYI HEMEN İSTEDİ"

A.N. isimli kişi ise ilişki öncesi para istediği için tartışma yaşandığını dile getirerek, "Kadınla anlaşıp, otele gittik. İlişki sonrası parasını verecektim. İlişkiye girmedik. Hemen parayı isteyince tartışma yaşadık. Sonra o polisi aradı" ifadelerini kullandı.

Yabancı uyruklu kadının 2 yıldır Türkiye’de olduğu ve fuhuştan para kazandığı öğrenilirken, lüks bir sitede ev aldığı tespit edildi. S.A.’nın sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı, A.N. ve otel yetkilileri hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan" adli tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon fuhuş
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