HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bu camiye mağazadan giriliyor, asansörle çıkılıyor

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bu camiye mağazadan giriliyor, asansörle çıkılıyor

17.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 6 katlı binanın en üst katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenlendi. İlginç olansa bu camide sadece 3 vakit namaz kılınabiliyor. Binanın diğer 5 katı sonradan kiralanınca camiye giriş- çıkışlar zemin katındaki mağazadan yapılıyor. Mağaza mesai saatleri dışında kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye mesai saatleri dışında girişlerin mümkün olmadığını belirten bir vatandaş, ''Mağazanın içerisinden girerek camiye gidilmez'' diyor.

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bu camiye mağazadan giriliyor, asansörle çıkılıyor

Trabzon'un en işlek sokağı olan Uzun Sokak’ta 4 ay önce inşa edilen 6 katlı binanın en üst katını müftülüğe tahsis eden Mustafa Usta, annesi adına cami yapılmasını istedi. Talebi kabul eden müftülük, katı 'Emine Usta Camisi' olarak düzenledi, imam atayarak, ibadete açtı. Binanın diğer 5 katı ise sonradan kiralanınca camiye giriş ve çıkışlar, zemin katındaki mağazadan yapılmaya başlandı. Mesai saatleri 09.00 ile 22.00 olan mağaza diğer saatlerde kapalı olduğu için camide sabah namazı ile yaz aylarında yatsı namazları kılınamıyor. Camiye girişin mağazadan yapılması ise sokaktan gelip geçenlerin dikkatini çekiyor.

''ASANSÖRLE ÇIKILIYOR''

Cami ve mağazanın bulunduğu binanın sahibi Mustafa Usta, “Bu camiyi rahmetli annemin ruhu için kardeşlerimle beraber yaptırdık. Binayı sonra kiraya verdik. Mağaza sahibi de caminin en üst katta olmasını uygun gördü. Önce en alt kata yapmayı planlamıştık camiyi. Camimiz en alt katta, bodrumda kalmasın mağazanın en güzel yerinde en üst katta olsun, istedik. Caminin önünde de büyük bir balkon kısmı var. İnsanların oraya gelip çay içme yerleri de var. Mağaza içinde 2 büyük asansör var. Merdivenleri var. Camiye girişlerde bir sıkıntı yaşanmıyor. Allah’a şükürler olsun ki cemaatimiz de arttı. Cuma günleri dolu. Balkon kısmına da seccade atıyoruz” diye konuştu.

Screenshot_4

Esnaftan Serdar Çebi ise “Normalde camiye gidebilmek için yan tarafta bulunan camekanlı bölümün oradan bağımsız bir giriş yapılmıştı. Caminin o dönem en alt kata yapılması planlanmıştı daha sonra da camiyi en üst kata aldılar. Üst katta caminin olmasında sıkıntı yok. Biz memnunuz. Asansör de var, yürüyen merdivende var. Allah razı olsun yaptıranlardan” dedi.

Screenshot_5

‘MAĞAZADAN GİRİLEN CAMİYE GİDİLMEZ’

Camiye mesai saatleri dışında girişlerin mümkün olmadığını belirten Necati Meral de “Mağazanın içerisinden girerek camiye gidilmez. Vatandaşa açık alanlarda cami yapılır. Vatandaş camiye gidecek sabah namazında, gece yatsıyı kılmaya gidecek. Nasıl gidip kılacak namazını? Mağazayı mı açtıracak? Ama belki özel mülk olduğu için arsa sahibi istemiştir, onu da bilmiyorum. Ne olursa olsun bu şekilde sadece mağaza içerisinden girerek cami olmaz. İbadet yeri insanlara açık olmalıdır. Mağaza sahibi belki istemiştir camiye giren de alışveriş yapsın, diye. Yanlış olmuş” diye konuştu.

Screenshot_7

Oğuz Şişman ise “Daha önce rastlamadığımız bir durum bu. Daha önce iş merkezlerinin alt taraflarında cami olduğunu görmüştüm ama ilk defa bir giyim mağazasından camiye çıkıldığını gördüm. Bize değişik geliyor. Mağaza içerisinden çıkış oluyor camiye ama mutlaka bir sebebi vardır caminin en üst kata o şekilde yapılmasının” dedi.

Screenshot_8

Screenshot_9

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı 17 Şubat 2022 bölümüMüge Anlı 17 Şubat 2022 bölümü
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice katledildi! Cinayette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!NATO’dan son dakika Rusya-Ukrayna açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Tüm dünya bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Açanlar tekrar tekrar izliyor...

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Son dakika: 3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: Artık onlar da dahil olacak! İşte meslek meslek yeni ücretler

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Türkiye, Sıla Şentürk'e ağlıyor! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

Binali Yıldırım canlı yayında EPDK Başkanı ile konuştu!

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

İntihar girişiminde bulundu! Hem kendini hem de astsubayı vurdu

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

Ölümcül tehlike! Sakın eve sokmayın

İlginizi Çekebilir

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Fragmanı geldi! Atatürk detayı merak uyandırdı

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Çayını içtiğiniz an etkisini göstermeye başlıyor

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Hande Erçel'in kış tarzına hayran olanlara özel kombin önerileri

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Türkiye’de yaşayanlar geçen seneye göre daha mutlu!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Tiktoktan keşfettiğimiz, çok işe yarayan ancak hiç bilinmeyen ürünler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.