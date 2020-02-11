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Trabzon'da yarın (12 Şubat 2020) okullar tatil mi? Trabzon Valiliği'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Trabzon'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Trabzon'da yarın (12 Şubat 2020) okullar tatil mi? Trabzon Valiliği'nden açıklama

Trabzon Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon kar Tatil

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