Trabzon'da yarın (12 Şubat 2020) okullar tatil mi? Trabzon Valiliği'nden açıklama

Trabzon Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önüne alınarak eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

Kaynak: DHA

