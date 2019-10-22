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Trabzon merkezli operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 7’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yakalanan 17 şüpheli şahıs sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yakalanan 17 şüpheli şahıs sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şahıslar arasında bulunan Trabzon eski Emniyet Müdür Yardımcılarından E.K. savcılıkça serbest bırakılırken, 2’si polis memuru 7 kişi ise tutuklandı.
Trabzon, Rize ve Nevşehir illerinde şüpheli 17 şahsın ikamet ve iş yerlerine geçtiğimiz hafta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 17 şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 68 adet fişek ve dijital materyal ve evraklar ele geçirildi.
Yakalaması olupta otoparklara çekilen araçların muhafaza-satışında usulsüzlük yaptıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları belirlenen 17 kişiden 2’si polis memuru 7 kişi tutuklandı. Adliyeye çıkartılan şahıslardan 10’u ise serbest kalırken, bunlardan Emekli Trabzon eski Emniyet Müdür Yardımcılarından E.K. savcılıkça, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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