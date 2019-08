Trabzon Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet hastanelerinin her birinin özel hastaneleri aratmayacak imkanlara ve hizmet kalitesine sahip olduğunu belirterek, "Dileyen herkes farkını ödemek suretiyle özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabilir. Bırakınız diğer yerleri, Avrupa'nın ve ABD'nin dahi başaramadığı genel sağlık sigortası uygulaması ülkemizde tıkır tıkır işliyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve ekonomi alanında yapılan icraatlara değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim neslimiz 70-80 kişilik hatta daha kalabalık sınıflarda eğitim almak zorunda kalmıştı. Çocuklarımız ancak 40-50 kişilik sınıflara kavuşabilmişti. Şimdi bu rakam Türkiye genelinde 20 ile 30 arasında. Bugün olduğu gibi her gittiğimiz yerde yeni dersliklerimizin, okullarımızın açılışlarını yaparak bu sayıyı daha da düşürüyoruz. Her alanda benzer örnekler verebiliriz. Ekonomide her gün müjdeli haberler alıyoruz. Kurun nispeten stabil hale gelmesi, faiz indirimi... Enflasyon tek haneli rakama inecek, bunun müjdesini veriyorum. Yatırımların, ticaretin, sanayi üretiminin, inşaatın ve tüm sektörlerin fark edilir şekilde yükselişe geçtiğini görüyoruz."