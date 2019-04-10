Trabzon'da aranan hükümlüler yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.A. ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.A. yakalandı.

Ekipler ayrıca, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.Ç. ile "yaralama" suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.T'yi de yakaladı.

Gözaltına alınan 5 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Trabzon'da faaliyet gösteren ve haklarında Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından işlem yapılan iki otele 90'ar gün, bir ikamete ise 15 gün kapatma cezası verildiği öğrenildi.

