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Trabzon'da Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Zorluoğlu kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 22:08 | Son Güncelleme

TRABZON'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı'nın AK Parti'li adayı emekli vali Murat Zorluoğlu, kazandı.  Van Valiliği ve kayyum olarak atandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilen Murat Zorluoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

Bilge AVCI/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da büyükşehir belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İtifakı'nın AK Parti'li adayı emekli vali Murat Zorluoğlu, kazandı.

Van Valiliği ve kayyum olarak atandığı Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek Cumhur İttifakı'nın adayı gösterilen Murat Zorluoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı iki dönemdir AK Parti'den Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu yürütüyordu.

MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR?

Murat Zorluoğlu, 1971 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü tamamladı. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon'da kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997

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