Trabzon'da hizmet verecek Tüp Bebek Merkezi çiftlere umut olacak

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Şefi Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılacak merkezin Karadeniz Bölgesi'ne hizmet vereceğini söyledi.

Bölgede kamuya ait merkez olma özelliğine sahip merkezin üç yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten Tekin, "Bakanlıkla ruhsat alınmasına dair pek çok çalışma gerçekleştirdik. Merkeze gerekli laboratuvarların kurulmasından sonra ruhsatımızı aldık. Yarın itibarıyla hastalarımıza hizmet vermeye başlayacağız." dedi.

Tüp bebek tedavisinin oldukça özellikli bir tedavi olduğuna işaret eden Tekin, şöyle devam etti:

"Ülkemizde de büyük bir çoğunluğu özel hastane ve merkezlerde gerçekleştirilen tüp bebek tedavisi oldukça pahalı bir tedavidir ve biliyoruz ki her zaman ilk denemede gebelik şansı olmuyor ve hastaları ciddi bir mali yük bekliyor. Biz kamuda özellikle ekonomik imkanları kısıtlı ve bu imkana ulaşamayan çiftlerimize tedavi hizmetini sunmayı amaçlıyoruz."

Tecrübeli bir ekiple çalıştığını dile getiren Tekin, "Amacımız özellikle genç yaşta kanser hastalığı nedeniyle doğurganlığı etkilenebilecek, özellikle meme kanseri gibi radyoterapi, kemoterapi alma gerekliliği olan hastalarda doğurganlığın korunması amacıyla yumurta dokusunun dondurulması gibi imkanları da hastalarımıza sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

Tekin, Bakanlığın tüp bebek tedavisinde birtakım kriterler belirlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Özellikle 23 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor ki sosyal güvenceniz ilaç masrafınızı karşılasın. Yani birtakım masraflarınız geri ödeme kapsamında olsun. Ödeme kapsamında olan hastalarımızın sadece Bakanlığın uygun gördüğü miktarda bir katılım payı alınıyor onun dışında ekstra gerek görülürse raporu çıkarılan ilaçların ücretlerini ödüyorlar."

HEM YURT İÇİNE HEM YURT DIŞINA HİZMET VERMEYİ AMAÇLIYORLAR

Amaçlarının sadece Trabzon'a değil tüm Türkiye'den gelebilecek hastalara hizmet etmek olduğunu vurgulayan Tekin, "Bunun dışında Gürcistan'a oldukça yakınız, oradan gelen hastalarımız ya da yurt dışından gelebilerek tüp bebek tedavisi almak isteyen tüm hastalarımıza sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda hem yurt içinden hem de yurt dışından hasta profilimizin olacağını düşünüyorum." dedi.

Yarın hizmete girecek Tüp Bebek Merkezi'nin resmi açılışı 2 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

