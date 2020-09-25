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Trabzon’da intihar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir genç kendini kaldığı barakanın girişine iple asarak intihar etti.Olay ilçenin Toklu mahallesinde meydana geldi.

Trabzon’da intihar

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir genç kendini kaldığı barakanın girişine iple asarak intihar etti.
Olay ilçenin Toklu mahallesinde meydana geldi. Tanjant Yolu Karşıyaka Köprüsü altındaki barakanın girişinde bir kişinin asılı halde durduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri bölgeye gelerek yaptıkları incelemede barakanın girişinde asılı kişinin 25 yaşındaki Celil Albayrak olduğunu belirledi. Albayrak’ın gece alkol aldığı ve daha sonra kendisini iple barakanın girişine astığı öğrenildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Albayrak’ın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Öte yandan Albayrak’ın bekar olduğu ve alkol aldığı zamanlarda evi yerine kendilerine ait barakada kaldığı öğrenildi.

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