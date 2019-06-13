Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" ile "Kılçık Mahallesi" oyunlarını beğeniye sunacak.
Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Korkut Ata" adlı oyunda, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Eraslan, Saliha Karahasan, Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa, Sağlam Songül Natır, Mahir Elvan, Erkan Akçelik ve Aykut Güner rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru ve maske tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostümleri Funda Çebi, kareografisi Veysel Aymaz ve müziği Oktay Köseoğlu'na ait.
Oyun, bugün ve yarın saat 19.00'da, 15 Haziran Cumartesi günü de 15.00 ve 19.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak.
- "Kılçık Mahallesi"
TDT ayrıca çocuklar için "Kılçık Mahallesi"ni sahneleyecek.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi"nde, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.
Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru Fatih Yarşı, kostümleri Ceren Karahan, ışık tasarımı Muharrem Boran ve müziği Kemal Günüç'e ait.
Oyun, 16 Haziran Pazar günü saat 15.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde minik izleyicileriyle bir araya gelecek.
- Sergi
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde, Tevfik Serdar Kültür Merkezi'nde resim kursu veren Derya Aydın'ın ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ile yetişkin 56 kursiyerine ait yağlı boya, sulu boya, baskı, kara kalem, ahşap boyama çalışmalarından oluşan "karma resim sergisi" yer alıyor.
Sergi, 17 Haziran Pazartesi gününe kadar sanatseverlerce gezilebilecek.
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