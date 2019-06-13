Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Korkut Ata" ile "Kılçık Mahallesi" oyunlarını beğeniye sunacak.

Turan Oflazoğlu'nun yazdığı, Birkan Görgün'ün yönettiği "Korkut Ata" adlı oyunda, Ceyhun Gen, Ogün Kılıç, Gürkan Eraslan, Saliha Karahasan, Selin Poyraz, Ercan Kılıçarslan, Murat Aşar, Ahmet Uzuner, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Gülendam Rümeysa, Sağlam Songül Natır, Mahir Elvan, Erkan Akçelik ve Aykut Güner rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Saliha Karahasan'ın yaptığı oyunun dekoru ve maske tasarımı Hakan Dündar, ışık tasarımı Nihat Bahar, kostümleri Funda Çebi, kareografisi Veysel Aymaz ve müziği Oktay Köseoğlu'na ait.

Oyun, bugün ve yarın saat 19.00'da, 15 Haziran Cumartesi günü de 15.00 ve 19.00 saatlerinde Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak.

- "Kılçık Mahallesi"

TDT ayrıca çocuklar için "Kılçık Mahallesi"ni sahneleyecek.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği "Kılçık Mahallesi"nde, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.