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Trabzon’da maganda dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir genç, yaylada maganda kurşunuyla başından vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karadağ Yaylası’nda dün saat 14.00 sularında 18 yaşındaki Ali Kuleyin’in kafasına nerden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti.

Trabzon’da maganda dehşeti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde bir genç, yaylada maganda kurşunuyla başından vurularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karadağ Yaylası’nda dün saat 14.00 sularında 18 yaşındaki Ali Kuleyin’in kafasına nerden atıldığı belli olmayan kurşun isabet etti. Yere yığılan genç yakınları tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla Kuleyin’in boynuna isabet eden mermi çıkarılırken, gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon’da maganda dehşeti

Trabzon’da maganda dehşeti

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