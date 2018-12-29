Trabzon'da suç örgütü elebaşı yakalandı

Trabzon'da, 19 suç kaydı bulunan ve suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "yağma, silahla tehdit, basit yaralama, tefecilik, silahla ateş etme" suçlarından 19 suç kaydı bulunan İ.T'nin yakalandığı belirtildi.

Birden fazla kişi ile yağma ve silahla tehdit suçlarından hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü elebaşı İ.T'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, zanlının üst aramasında 46 bin 480 lira ele geçirildiği bildirildi.

