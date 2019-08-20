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Trabzon'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:24 | Son Güncelleme

Trabzon'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında Trabzon'da yakalanan şüpheli, Samsun'da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi B.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adresi belirleyen ekipler, ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan Samsun kent merkezinde gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi S.Y. isimli kadın da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun Trabzon

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