Trabzonspor, Slovenya'ya geldi

LÜBLİYANA (AA) - Trabzonspor, yeni sezon öncesi 14 günlük birinci etap yurt dışı kampı için Slovenya'ya geldi.
THY'ye ait özel uçakla Trabzon'dan havalanan bordo-mavili kafile, yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından başkent Lübliyana'ya ulaştı.
Havalimanında otobüse binen kafile, kamp yapacağı Kranj kentine hareket etti.
Karadeniz ekibi, Slovenya kampını tamamladıktan sonra Avusturya'da da 20-29 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek.
Trabzonspor, Avusturya kampının ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa karşılaşması için İstanbul'a dönecek.
Bordo-mavili ekibin 29 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Jean Evrard Kouassi, Ahmetcan Kaplan, Andreas Cornelius, Kağan Moradaoğlu, Hakan Yeşil, Hakan Aydın, Faruk Can Genç, Behlül Aydın, Taha Altıkardeş, Serkan Asan, Kerem Şen, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Stefano Denswil, Emrehan Gedikli, Djaniny Semedo, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca
Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla Slovenya kampındaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.