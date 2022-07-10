HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

10.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarkalı golcü Cornelius'un yarın kampa katılması bekleniyor

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serkan Asan idmana katılmazken, Stefano Denswil ile Uğurcan Çakır ise salonunda çalıştı.

Öte yandan, antrenman öncesinde Trabzonspor için hazırlanan marşlar çalındı. Saha kenarına getirilen ses sistemiyle yayımlanan marşlara bazı oyuncuların eşlik ettiği gözlendi.

- Kadro tamamlanıyor

Trabzonspor'da Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius'un yarın takıma katılımı bekleniyor.

Cornelius'un katılımıyla bordo-mavili takımın 30 futbolcudan oluşan kamp kadrosu tamamlanmış olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkilediBalıkesir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...Uyarılar art arda geliyor! Sağanak ve dolu...
Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Sarallar...Necati Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! Sarallar...
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Slovenya futbol

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valisi uyardı: Saat 22'ye kadar dikkat!

İstanbul Valisi uyardı: Saat 22'ye kadar dikkat!

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

İstanbul dün gece uyuyamadı, yeni uyarı geldi!

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok..."

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

Deniz mahsullü lahmacun: 395 TL

İlginizi Çekebilir

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Gördüklerine inanamadı! Dondurmadan ağzı yandı

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Hastanede akılalmaz olay! Onlarca insanı rehin aldı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Yanı ayrı arkası ayrı olay yarattı! Cesur pozu mest etti

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

Dişlerinizin tek tek dökülmesine neden olacak!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.