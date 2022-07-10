Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'da bulunan Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp yapılan otelin yakınındaki Slovenya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serkan Asan idmana katılmazken, Stefano Denswil ile Uğurcan Çakır ise salonunda çalıştı.

Öte yandan, antrenman öncesinde Trabzonspor için hazırlanan marşlar çalındı. Saha kenarına getirilen ses sistemiyle yayımlanan marşlara bazı oyuncuların eşlik ettiği gözlendi.

- Kadro tamamlanıyor

Trabzonspor'da Danimarkalı golcü oyuncu Andreas Cornelius'un yarın takıma katılımı bekleniyor.

Cornelius'un katılımıyla bordo-mavili takımın 30 futbolcudan oluşan kamp kadrosu tamamlanmış olacak.

